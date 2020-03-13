Son dakika haberi: İran'ın Kum şehrindeki corona virüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı
İran'da corona virüs salgınının merkez noktası olan Kum şehrinde corona virüs vakaları için kazılan toplu mezarların uydudan görüntülenmesi, İran'daki ölüm sayılarında artış konusunda endişe yarattı.
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Şubat ayında İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüş bu iddia gündeme bomba gibi düşmüştü
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Ancak İran hükümeti vekilin bu iddiasını peşi sıra reddetmiş, yalnızca 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
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SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI ÖNCE YALANLADI SONRA VİRÜS KAPTI
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi corona virüs nedeniyle ölü sayısının fazla olduğu iddialarını net bir şekilde yalanlamış ama ardından kendi corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.
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Bugün İran sağlık bakanlığından yapılan açıklamada ülke genelinde virüse bağlı semptomlardan 429 kişinin öldüğünü ve 10 bin 75 vaka bulunduğunu açıkladı.
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İran'daki bu veriler salgının boyutunun Çin ve İtalya'dan sonra en riskli alan olarak kayda geçiriyor.
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UYDU GÖRÜNTÜLERİ ENDİŞE YARATTI
New York Times tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, her biri 90 metre uzunluğunda, yakın zamanda Tahran'ın yaklaşık 130 km güneyinde bulunan Behesht-e Masoumeh mezarlığında kazılan iki büyük mezarı gözler önüne serdi.
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Yayınlanan diğer resimler, geçen yıl ekim ayından bu yana kullanılmayan mezarlığın çoğunu gösteriyor.
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Ancak Mart ayının başlarında, daha önce yarısından azı dolu olan mezarlığın tamamen dolduğu görülürken, kullanılmayan başka bir bölümde çalışma yapıldığı görülüyor.
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KİREÇ YIĞINLARI DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde kireç yığınları da belirgin bir şekilde duruyor. İran'daki yetkililer önceki açıklamalarında corona virüs kurbanlarını gömerken kireç kullanıldığını doğrulamıştı.
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Kireç genellikle, toplu mezarların neden olduğu çürüme ve kokuyu önlemek için kullanılıyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 135 bine yaklaştı. Covid-19 nedeniyle toplam 4 bin 990 kişi öldü, 70 bin 395 kişi ise iyileşti.
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Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da corona virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
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VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI
Ülkede corona virüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.
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Covid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
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SAĞLIK BAKANI: HALK CİDDİYE ALMIYOR
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de halkın bir kısmının salgını yeterince ciddiye almadığından yakınmış ve evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu.
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Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.
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Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.
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İRAN KÜLTÜR BAKANI: NEVRUZ'DA SEYAHATE ÇIKILIRSA FELAKET OLUR
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, ülkede yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle "milli bir felakete" yol açmamak için halka Nevruz Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri çağrısında bulundu.
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Salihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasının önlenmesi için vatandaşların evlerinde kalmasını istedi.
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İran İstatistik Merkezinin verilerine dayanarak geçen yıl Nevruz Bayramı'nda halkın yüzde 66'sının tatile çıktığını aktaran Salihi, "Baharda bu rakamın yarısı dahi seyahate çıksa ülkede milli bir felaket olur. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.
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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de halkın bir kısmının salgını yeterince ciddiye almadığından yakınmış ve evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu.
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İRAN KARARGAH KURUYOR
İran, yeni tip corona virüsün (Covid-19) "biyolojik saldırı" olabileceği iddiaları üzerine Sağlık ve İlaç Karargâhı kuruyor.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargâhı kurulması yönünde talimat verdi.
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Hamaney, talimatında corona virüsün "biyolojik saldırı" olabileceğine dair iddialara işaret ederek, "Coronavirüsün biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargâh biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullandı.
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İran lideri, silahlı kuvvetlerin corona virüsle ilgili tüm çalışmalarının bu karargâh tarafından yönetileceğini belirtti.
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ÇİN VE ABD ARASINDA VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMALARI
Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın bu ülke olduğu anlamına gelmediğini savunmuş, soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söylemişti.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise ABD ordusunu, yeni tip corona virüsü Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." demişti.
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HAMANEY'İN BAŞDANIŞMANI KARANTİNADA
ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, yeni tip corona virüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, kendisi de tıp doktoru olan Velayeti, Tahran'daki karantina merkezlerinden Mesih Danişveri Hastanesi'nde görev yaparken hafif corona virüs belirtileri gösterdi.
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Virüse yakalandığı şüphesiyle yapılan testler sonucunda Velayeti'de Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü aktarıldı. Evinde karantinaya alınan Velayeti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.