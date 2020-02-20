Son dakika haberi: İran'daki koronavirüsünde son durum
Komşu İran'da koronavirüsü alarmı sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti. Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı. İşte yaşanan tüm gelişmeler...
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İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.
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Başkent Tahran'a yakın mesafede bulunan Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı.
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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişiye daha yeni tip koronavirüsün bulaştığını ve 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
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13 YENİ VAKA DAHA AÇIKLANDI
Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı gelen son dakika haberine göre; 13 yeni vaka daha açıklandı. Virüse bağlı semptomlar nedeniyle de 4 kişi yaşamını yitirdi.
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Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. Merkeze, Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisi katılacak.
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AA ekibi, başkent Tahran'da ABD yaptırımları, düşürülen Ukrayna uçağı, ekonomik kriz ve diğer birçok sorundan sonra ölümcül virüsle karşı karşıya kalan vatandaşlara koronavirüsle ilgili mikrofon uzattı.
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Zehra Ahmedi, hastalıktan iki gün önce haberdar olduğunu ve yetkililerin halka detaylı bilgi vermesi gerektiğini dile getirerek, "Bu hastalığın hiçbir aşısı yok. O yüzden eldiven ve maske takıyoruz.
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Halk bilinçlendirilmeli ve iyi önlemler alınmalıdır. Bu hastalıktan çok endişeliyim çünkü bütün dünyaya yayılmış durumda. Aşısı olmadığı için de tehlikeli." diye konuştu.
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"TOPLU MEKANLARA VE KALABALIK YERLERE DAHA AZ GİDECEĞİM"
Rıza Celili de virüsten dün haberdar olduğunu ve iki kişinin hayatını kaybettiğini öğrenince sağlık kurallarına daha fazla riayet etmeye başladığını anlatarak, şöyle konuştu:
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"Maske takıyorum. Daha az dışarı çıkacağım. Toplu mekanlara ve kalabalık yerlere daha az gideceğim. Virüsün önlenmesi için yapılan uyarılara uyacağım. Bu hastalıktan ciddi olarak endişeliyim. Çünkü bu hastalık çok tehlikeli. Hastalığın ilacı da şu ana kadar bulunmuş değil. Sadece İran'da değil, dünyanın hiçbir yerinde bulunmuş değil. Bir İranlı olarak bu hastalıktan yüzde yüz endişeliyim."
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"UMUMİ MEKANLARDA BİR YERE DOKUNMAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Bir diğer vatandaş Zeyneb Ferabadi ise koronavirüs nedeniyle özellikle filtreli maske kullandığını ve sık sık ellerini yıkadığını ifade ederek, "Umumi mekanlarda da virüsün bulaşmaması için bir yere dokunmamaya çalışıyorum. Bu hastalıktan çok endişeliyim. Kızım için korkuyorum. Elimden gelen bu basit kurallara riayet etmektir." dedi.