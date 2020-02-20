Son dakika haberi: İran'daki koronavirüsünde son durum

"Maske takıyorum. Daha az dışarı çıkacağım. Toplu mekanlara ve kalabalık yerlere daha az gideceğim. Virüsün önlenmesi için yapılan uyarılara uyacağım. Bu hastalıktan ciddi olarak endişeliyim. Çünkü bu hastalık çok tehlikeli. Hastalığın ilacı da şu ana kadar bulunmuş değil. Sadece İran'da değil, dünyanın hiçbir yerinde bulunmuş değil. Bir İranlı olarak bu hastalıktan yüzde yüz endişeliyim."