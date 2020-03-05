Son dakika haberi: İran'da ceset torbalarını görüntüleyen sağlık görevlisi gözaltında

Hastalık belirtileri gösteren kişilerin bu merkezlerde denetim altına alınacağını aktaran Nemeki, "Her gün temas kurularak durumları değerlendirilecek bu kişiler, 3 gün sonra olumlu bir gelişim göstermemeleri halinde hastanelere sevk edilecek. İhtiyaç duyulursa bu kişilerin evleri ekipler tarafından dezenfekte edilecek ve aile üyeleri de karantinaya alınacak." ifadelerini kullandı.