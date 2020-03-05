hurriyet.com.tr/Dış Haberler - AA / Fotoğraflar: Reuters,AFP,AP,Twitter
Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 15:18,/
Son dakika haberi: İran'da ceset torbalarını görüntüleyen sağlık görevlisi gözaltında
İran'da virüsün yayılmaya başladığı Kum şehrindeki bir hastanede çekildiği iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.
2
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'den 107'ye çıktığını belirtti. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 3 bin 513 olduğunu ifade etti.
3
En çok vakaya Tahran, Kum, İsfahan, Merkezi, Mazenderan ve Gilan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, şu ana kadar koronavirüse yakalanan 739 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.
4
GÖRÜNTÜLER OLAY YARATMIŞTI
Dün sosyal medyaya yüklenen bir görüntü ise izleyenleri dehşete düşürmüştü.
5
İran'da virüsün ilk görüldüğü yer olan Kum şehrinde bir hastanede çekilen görüntülerde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin yer aldığı belirtildi.
6
Bir sağlık çalışanının hastane içerisinden çektiği görüntülerde birçok odada yan yana dizilmiş ceset torbaları görülüyor.
7
O VİDEOYU ÇEKEN GÖZALTINDA
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin hastane morguna sığmadığı için hastanede yerlere konulduğu iddia edilmişti.
8
Sosyal medyada deprem etkisi yaratan videoyu çeken sağlık görevlisinin gözaltına alındığı duyuruldu. Görüntüler sosyal medyada binlerce paylaşım ve yorum aldı.
9
CUMA NAMAZLARI İPTAL EDİLDİ
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi de tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini bildirmişti.
10
Bu arada, İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.
11
OKULLAR 20 MART'A KADAR TATİL
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi.
12
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.
13
Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli." diye konuştu.
14
Koronavirüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti.
15
KUM'DA KAMU KURUMLARI 1 GÜN TATİL EDİLECEK
Mehr Haber Ajansı'na göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Kum kentinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankaların dezenfeksiyon çalışması nedeniyle Cumartesi günü kapatılacağını duyurdu.
16
Açıklamada, hafta sonu kentin sokak ve caddelerinde de aynı işlemin yapılacağı gerekçesiyle halktan evlerinden çıkmamaları istendi.
17
İRAN 300 BİN KİŞİLİK TİM KURDU
İran 300 bin kişilik ekiple koronavirüse karşı ulusal seferberlik başlattı. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletlerde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandı.
18
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, ülkede salgının en çok görüldüğü eyaletlerdeki sağlık merkezleri ve okullarda görev alacak 300 bin kişilik ekibin, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunması planlanıyor.
19
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plana ilişkin bilgi verdi.
20
Nemeki, ülke genelinde 17 bin sağlık ocağı ve 9 bini aşkın tam teşekküllü sağlık merkezinin organize bir şekilde plan kapsamında çalışacağını belirterek, "Evlere telefonla ulaşarak şüpheli vakaları bu merkezlere davet edeceğiz." dedi.
21
Hastalık belirtileri gösteren kişilerin bu merkezlerde denetim altına alınacağını aktaran Nemeki, "Her gün temas kurularak durumları değerlendirilecek bu kişiler, 3 gün sonra olumlu bir gelişim göstermemeleri halinde hastanelere sevk edilecek. İhtiyaç duyulursa bu kişilerin evleri ekipler tarafından dezenfekte edilecek ve aile üyeleri de karantinaya alınacak." ifadelerini kullandı.
22
4 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Sağlık taramasının ilk etapta koronavirüsün en çok görüldüğü 4 bölgede başladığını açıklayan Bakan Nemeki, taramanın ilerleyen günlerde ülkenin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacağını belirtti.
23
Nemeki, Kovid-19'la mücadelenin ilk zamanlara göre daha sistematik yürütüldüğünü ve hafta sonuna kadar ülkedeki laboratuvar sayısının 40'a yükseleceğini sözlerine ekledi.
24
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının da 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.
25
Kovid-19 teşhisi konulan 552 kişinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, en fazla vakaya Tahran ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söyledi.
27
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Kirman eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, ülkede şu ana kadar 92 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
28
Selami, "Herkes ülkenin istikrar ve kararlılıkla bu durumu yıl sonuna (İran takvimine göre 21 Mart) kadar aşacağını bilmelidir." dedi.
29
Komutan Selami, "Bugün önce Çin daha sonra İran ve dünyanın diğer noktalarına yayılan ABD'nin biyolojik saldırısının bir ürünü de olabilecek bu virüsle mücadelede zafer kazanacağız."
30
"ABD, bu işi yaptıysa (virüsün) kendi halkına döneceğini bilmelidir. Eğer ABD'nin işi değilse de bu virüs ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.