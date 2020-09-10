Son dakika haberi: İnsanlık dramı, koronavirüs isyanı çıktı! Hadsiz Türkiye sorusu kızdırdı

Avrupa'nın en büyük mülteci kampı olarak bilinen Moria, yaklaşık 13 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, kampın 2.200 kişilik kapasitesinin tam 6 kat üzerinde. Aşırı kalabalık kamp, sık sık insanlık dramlarına sahne oluyor. Hatta Moria ‘Avrupa’nın en kötü mülteci kampı’ olarak anılıyor.