Son dakika haberi: İngiltere'de koronavirüs mutasyon kâbusu! DSÖ alarma geçti, ülkeler tek tek durdurdu

Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi. Hollanda, İtalya ve Fransa Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. İspanya'dan da benzer bir karar gelmesi bekleniyor. kararlar gelecek. Bulgaristan ve İrlanda da İngiltere'yle yolcu trafiğini geçici olarak durdururken, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı.