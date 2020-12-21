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Son dakika haberi: İngiltere'de koronavirüs mutasyon kâbusu! DSÖ alarma geçti, ülkeler tek tek durdurdu
Son dakika haberler...İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıktığını ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığını aktardı. Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, İngitere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgili olarak yetkililerle 'yakın temasta' olduklarını açıkladı. Öte yandan Hollanda, Fransa, İtalya ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. İspanya'dan da benzer bir karar gelmesi bekleniyor. Bulgaristan ve İrlanda da İngiltere'yle yolcu trafiğini geçici olarak durdurdu. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Uzmanlar bu kısıtlamaların virüsün geçirdiği yeni mutasyonun Avrupa geneline yayılmasını engellemek için uygulandığını aktardı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.
Son dakika haberi.. Bilim insanlarına İngiltere'de ortaya çıkan göre yeni mutasyon Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıktığına inanılan virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna dair elde herhangi bir veri yok.
Yeni mutasyonun aşılara farklı bir tepki verdiğine dair kanıt da yok. Ay başında Hollanda'daki bir vakadan alınan örnekler, yeni ortaya çıkan mutasyona işaret etmişti.
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