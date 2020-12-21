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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters - AFP
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 02:00 | 

Son dakika haberi: İngiltere'de koronavirüs mutasyon kâbusu! DSÖ alarma geçti, ülkeler tek tek durdurdu

Son dakika haberler...İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıktığını ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığını aktardı. Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, İngitere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgili olarak yetkililerle 'yakın temasta' olduklarını açıkladı. Öte yandan Hollanda, Fransa, İtalya ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. İspanya'dan da benzer bir karar gelmesi bekleniyor. Bulgaristan ve İrlanda da İngiltere'yle yolcu trafiğini geçici olarak durdurdu. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Uzmanlar bu kısıtlamaların virüsün geçirdiği yeni mutasyonun Avrupa geneline yayılmasını engellemek için uygulandığını aktardı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

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Son dakika haberi.. Bilim insanlarına İngiltere'de ortaya çıkan göre yeni mutasyon Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıktığına inanılan virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna dair elde herhangi bir veri yok.

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Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı.

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Yeni mutasyonun aşılara farklı bir tepki verdiğine dair kanıt da yok. Ay başında Hollanda'daki bir vakadan alınan örnekler, yeni ortaya çıkan mutasyona işaret etmişti.

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Hollanda hükümeti, İngiltere'deki durum hakkında "daha büyük bir netlik" oluşana dek, yeni mutasyonun Hollanda'ya girişini riskinin mümkün olduğunca çok önlenmesi gerektiğini belirtti.

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Ayrıca İngiltere'den virüs girişi riskinin daha da azaltılması için, önümüzdeki günlerde diğer AB üyesi ülkelerle çalışılacağı kaydedildi.

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DSÖ'nün Twitter’dan yaptığı açıklamada, yeni mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle temas halinde oldukları vurgulandı.

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Mesajda, İngiltere'nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve WHO'nun "bu virüs mutasyonunun özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı" ifade edildi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

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Ancak yetkililer, yeni mutasyonun daha çok ölüme yol açtığı ya da aşılar ve tedavilere farklı yanıt verdiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

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İngiltere, 5 Kasım'da başlayan ulusal çaptaki ikinci karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından 3 aşamalı önlem planına geçmişti.

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İlk aşamada restoran ve barlar ancak saat 23.00'e kadar açık kalabiliyor, evden çalışma teşvik ediliyor.

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2. aşamada, kapalı mekânda başka bir hane üyesiyle görüşülemiyor, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılıyor, barlar ancak restoran olarak hizmet verebiliyor, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabiliyor.

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3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremiyor, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemiyor, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabiliyor ve spor etkinlikleri düzenlenemiyor.

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4. aşamayla da aynen karantinada olduğu gibi temel ürünlerin satılmadığı ticari işletmelerin kapatılması gerekiyor ve gerekli olmadığı sürece yurtdışına seyahat yapılmaması isteniyor. Bu nedenle 4. aşama önlemler, adı konulmamış karantina olarak görülüyor.

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İngiltere, 68 bin 447 can kaybı ile Avrupa'da İtalya'dan sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda.

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İlk başta sürü bağışıklığı stratejisiz izleyen İngiliz hükümeti, alınan önlemlerin zamanlaması ve içeriğinden dolayı sıklıkla eleştiriliyor

17TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURDU
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TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

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Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi. Hollanda, İtalya ve Fransa Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. İspanya'dan da benzer bir karar gelmesi bekleniyor. kararlar gelecek. Bulgaristan ve İrlanda da İngiltere'yle yolcu trafiğini geçici olarak durdururken, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

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De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.

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İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

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De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

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Hollanda hükümeti de dün gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.

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Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) tavsiyesi üzerine alınan kararın, 1 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi. Açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde diğer AB ülkeleri ile Hollanda, virüsün yeni türünün İngiltere'den getirilmesi riskini azaltmak için alınacak önlemlerin kapsamını görüşecek." ifadesi kullanıldı.

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Ayrıca Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun yaptığı açıklamayla İtalya'nın da tedbir olarak İngiltere ile uçuşları durdurma kararı aldığı açıklandı.

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