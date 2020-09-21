Son dakika haberi: İngiltere Sağlık Bakanı konuştu, halk markete koştu

"SALGINDA DÖNÜM NOKTASINDAYIZ" Hancock, "Salgının yayılmasını önlemede dönüm noktasındayız. Bir seçimle karşı karşıyayız. Herkes kurallara uyarsa ve biz de kurallara uymayan kişilere karşı daha sert önlemler alırsak ulusal karantinayı önleyebiliriz ama ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Ben bunu göz ardı etmiyorum. Ancak bunun olmasını da istemiyorum." ifadelerini kullandı.