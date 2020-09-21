Son dakika haberi: İngiltere Sağlık Bakanı konuştu, halk markete koştu
Dünya koronavirüs salgını ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor ancak virüse karşı çoğu hamle ne yazık ki başarılı değil. Avrupa ikinci dalga şokunu çok acı şekilde yaşamaya başladı...
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Avrupa ülkeleri ikinci dalga kabusu ile boğuşmaya başladı. Bunlardan en dikkat çekenlerinden birisi de İngiltere.
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Ülke Sağlık Bakanının son açıklamasının ardından büyük bir kaosun içine düşmüş vaziyette. Sosyal medyada herkes aynı şeyleri şok içerisinde paylaşıyor.
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'ULUSAL KARANTİNA GEREKLİYSE...'
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.
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Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.
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"SALGINDA DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"
Hancock, "Salgının yayılmasını önlemede dönüm noktasındayız. Bir seçimle karşı karşıyayız. Herkes kurallara uyarsa ve biz de kurallara uymayan kişilere karşı daha sert önlemler alırsak ulusal karantinayı önleyebiliriz ama ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Ben bunu göz ardı etmiyorum. Ancak bunun olmasını da istemiyorum." ifadelerini kullandı.
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Kovid-19'a karşı ilk savunmanın insan davranışları olduğuna dikkati çeken Hancock, yerel kısıtlamalara da öncelik verdiklerini ve bu yönde kararlar aldıklarını ifade etti.
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SAĞLIK BAKANI KONUŞTU, HALK PANİK ALIŞVERİŞİNE KOŞTU
Sağlık bakanının açıklamalarının ardından sosyal medya boşalan rafların fotoğraflarını paylaşan insanlarla doldu.
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Panik alışverişine koşan vatandaşlardan geriye raflarda deyim yerindeyse hiçbir şey kalmamıştı. Bu anların görüntüleri ise paylaşım rekorları kırdı.
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Başkent Londra'da yerel marketlerin boşalan raflarını paylaşan insanlar , "Yine başlıyoruz", "Artık korkuyorum" gibi ifadeler kullandı.
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Görüntüler İngiltere'de mart ayında koronavirüs pandemisinin başlangıcında görülen panik alışverişi günlerine dönebileceği korkusuna yol açtı.
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Salgının başlarında halk sabah 6'da marketlerin önünde sıraya girmiş ve 3 saat içerisinde ülke genelinde rafla boşalmıştı.
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Süpermarketler, Kovid krizinin ilk birkaç gününde el dezenfektanı, ilaçlar, tuvalet kağıdı ve kuru gıda dahil olmak üzere birçok temel unsurdan mahrum kalmıştı.
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10 BİN STERLİNE KADAR PARA CEZASI
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evde izole etmesinin "yasal bir zorunluluk" haline getirildiğini ve bunu ihlal edenlere ilk etapta 1000 sterlin, ihlalin tekrarı durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini hatırlattı.
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SON 4 AYIN EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI
Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.
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Ülkede önceki gün 4 bin 422 Kovid-19 vakasına rastlanırken bu, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.
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YENİ KISITLAMALAR
Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle cuma günü yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı.
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Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.
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Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
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Başbakan Boris Johnson'ın Salı günü bir dizi yeni koronavirüs tedbirini açıklaması ve hane halklarının birbirleriyle görüşmelerinin kısıtlı bir süre için yasaklaması bekleniyor.
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İngiltere'nin koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını ifade eden Boris Johnson'ın pubların açık kaldığı süreyi de kısaltması bekleniyor.
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AŞI BU YIL İÇİNDE HAZIR OLABİLİR
Herkesi hükümetin belirlediği kurallara uymaya çağıran Sağlık Bakanı Hancock, izolasyon kurallarını uygulamayı reddeden bir kişiyi polise ihbar etmekten çekinmeyeceğini vurguladı ve hükümetin yeni tedbirlerinin aşırı katı olduğu eleştirilerine katılmadığını söyledi.
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Aşı çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Hancock, bu yıl bitmeden bir Kovid-19 aşısının geliştirilmesi konusunda hâlâ iyimser olduğunu ifade ederek
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Hancock, " "Gelecek birkaç ay içerisinde süvari birlikleri yetişecek. Aşı, iyileştirilmiş test sistemi ve gelişmiş tedavi yöntemleri yolda. Ancak o zamana kadar insanların güvenliği için hepimiz kurallara uymalıyız" diye konuştu.
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KORONAVİRÜS BULAŞ SAYISI 31 MİLYONU GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 31 milyon 243 bin 22 oldu.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 965 bin 97 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 243 bin 22'ye çıkarken virüs saptanan 22 milyon 835 bin 563 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 442 bin 362 aktif vaka bulunuyor.
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En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 4 bin 768 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 204 bin 118 kişi hayatını kaybetti.
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ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (5 milyon 487 bin 580), Brezilya (4 milyon 544 bin 629), Rusya (1 milyon 103 bin 399), Peru (768 bin 895), Kolombiya (765 bin 76), Meksika (697 bin 663), Güney Afrika (661 bin 211), İspanya (659 bin 334), Arjantin (631 bin 365), Fransa (452 bin 763), Şili (446 bin 274), İran (422 bin 140), İngiltere (394 bin 257), Bangladeş (348 bin 918), Suudi Arabistan (329 bin 754), Irak (319 bin 35), Pakistan (306 bin 304) ve Türkiye (302 bin 867)."
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ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (136 bin 895), Hindistan (87 bin 909), Meksika (73 bin 493), İngiltere (41 bin 777), İtalya (35 bin 707), Peru (31 bin 369), Fransa (31 bin 285), İspanya (30 bin 495), İran (24 bin 301), Kolombiya (24 bin 208), Rusya (19 bin 418), Güney Afrika (15 bin 953), Arjantin (13 bin 53), Şili (12 bin 286) ve Ekvador (11 bin 90).