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Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 07:54,

Son dakika haberi: İl il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada 28 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber'de açıklandı! İşte il il coronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı...

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Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 158 bin 762, can kaybının ise 4 bin 397 olduğu, 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 121 bin 507'ye ulaştığı açıklandı.

2İSTANBUL- VEFAT SAYISI: 2180
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İSTANBUL- VEFAT SAYISI: 2180

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 158 bin 762, can kaybının ise 4 bin 397 olduğu, 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 121 bin 507'ye ulaştığı açıklandı.

3İZMİR - VEFAT SAYISI: 264
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İZMİR - VEFAT SAYISI: 264

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 853 yeni test yapıldı, 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

4KOCAELİ - VEFAT SAYISI: 235
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KOCAELİ - VEFAT SAYISI: 235

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

5BURSA - VEFAT SAYISI: 160
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BURSA - VEFAT SAYISI: 160

Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

6ANTALYA - VEFAT SAYISI: 14
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ANTALYA - VEFAT SAYISI: 14

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri, Çad'a ulaştı. Erdoğan'ın tıbbi yardım malzemesi gönderilen Çad'ın Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya yazdığı mektup yetkililere teslim edildi.

7ADANA - VEFAT SAYISI: 45
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ADANA - VEFAT SAYISI: 45

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

8MERSİN - VEFAT SAYISI: 25
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MERSİN - VEFAT SAYISI: 25

Türkiye genelinde kısıtlamaya genel itibarıyla uyulurken, İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi

9HATAY - VEFAT SAYISI: 11
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HATAY - VEFAT SAYISI: 11

Bakanlık, 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.

10KAHRAMANMARAŞ - VEFAT SAYISI: 8
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KAHRAMANMARAŞ - VEFAT SAYISI: 8

Bakanlık ayrıca, koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığını bildirdi.

11OSMANİYE - VEFAT SAYISI: 5
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OSMANİYE - VEFAT SAYISI: 5

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31'lik azalma görüldüğü belirtildi

12ISPARTA - VEFAT SAYISI: 8
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ISPARTA - VEFAT SAYISI: 8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiğine değinerek, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

13BURDUR - VEFAT SAYISI: 2
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BURDUR - VEFAT SAYISI: 2

BURDUR - VEFAT SAYISI: 2

14NİĞDE - VEFAT SAYISI: 6
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NİĞDE - VEFAT SAYISI: 6

NİĞDE - VEFAT SAYISI: 6

15KAYSERİ - VEFAT SAYISI: 30
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KAYSERİ - VEFAT SAYISI: 30

KAYSERİ - VEFAT SAYISI: 30

16SİVAS - VEFAT SAYISI: 11
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SİVAS - VEFAT SAYISI: 11

SİVAS - VEFAT SAYISI: 11

17NEVŞEHİR - VEFAT SAYISI: 5
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NEVŞEHİR - VEFAT SAYISI: 5

NEVŞEHİR - VEFAT SAYISI: 5

18YOZGAT - VEFAT SAYISI: 3
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YOZGAT - VEFAT SAYISI: 3

YOZGAT - VEFAT SAYISI: 3

19KONYA - VEFAT SAYISI: 20
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KONYA - VEFAT SAYISI: 20

KONYA - VEFAT SAYISI: 20

20ZONGULDAK - VEFAT SAYISI: 59
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ZONGULDAK - VEFAT SAYISI: 59

ZONGULDAK - VEFAT SAYISI: 59

21KARABÜK - VEFAT SAYISI: 9
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KARABÜK - VEFAT SAYISI: 9

KARABÜK - VEFAT SAYISI: 9

22BARTIN - VEFAT SAYISI: 4
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BARTIN - VEFAT SAYISI: 4

BARTIN - VEFAT SAYISI: 4

23DÜZCE - VEFAT SAYISI: 9
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DÜZCE - VEFAT SAYISI: 9

DÜZCE - VEFAT SAYISI: 9

24SAMSUN - VEFAT SAYISI: 40
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SAMSUN - VEFAT SAYISI: 40

SAMSUN - VEFAT SAYISI: 40

25ORDU- VEFAT SAYISI: 22
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ORDU- VEFAT SAYISI: 22

ORDU- VEFAT SAYISI: 22

26SİNOP - VEFAT SAYISI: 15
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SİNOP - VEFAT SAYISI: 15

SİNOP - VEFAT SAYISI: 15

27TOKAT - VEFAT SAYISI: 15
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TOKAT - VEFAT SAYISI: 15

TOKAT - VEFAT SAYISI: 15

28AMASYA - VEFAT SAYISI: 9
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AMASYA - VEFAT SAYISI: 9

AMASYA - VEFAT SAYISI: 9

29SAKARYA - VEFAT SAYISI: 9
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SAKARYA - VEFAT SAYISI: 9

SAKARYA - VEFAT SAYISI: 9

30ÇORUM - VEFAT SAYISI: 9
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ÇORUM - VEFAT SAYISI: 9

ÇORUM - VEFAT SAYISI: 9

31TRABZON - VEFAT SAYISI: 19
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TRABZON - VEFAT SAYISI: 19

TRABZON - VEFAT SAYISI: 19

32RİZE- VEFAT SAYISI: 10
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RİZE- VEFAT SAYISI: 10

RİZE- VEFAT SAYISI: 10

33ARTVİN - VEFAT SAYISI: 5
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ARTVİN - VEFAT SAYISI: 5

ARTVİN - VEFAT SAYISI: 5

34GÜMÜŞHANE - VEFAT SAYISI: 5
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GÜMÜŞHANE - VEFAT SAYISI: 5

GÜMÜŞHANE - VEFAT SAYISI: 5

35GİRESUN - VEFAT SAYISI: 22
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GİRESUN - VEFAT SAYISI: 22

GİRESUN - VEFAT SAYISI: 22

36BAYBURT - VEFAT SAYISI: 12
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BAYBURT - VEFAT SAYISI: 12

BAYBURT - VEFAT SAYISI: 12

37GAZİANTEP- VEFAT SAYISI: 18
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GAZİANTEP- VEFAT SAYISI: 18

GAZİANTEP- VEFAT SAYISI: 18

38KİLİS - VEFAT SAYISI: 1
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KİLİS - VEFAT SAYISI: 1

KİLİS - VEFAT SAYISI: 1

39ADIYAMAN - VEFAT SAYISI: 13
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ADIYAMAN - VEFAT SAYISI: 13

ADIYAMAN - VEFAT SAYISI: 13

40DİYARBAKIR - VEFAT SAYISI: 7
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DİYARBAKIR - VEFAT SAYISI: 7

DİYARBAKIR - VEFAT SAYISI: 7

41ŞANLIURFA - VEFAT SAYISI: 15
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ŞANLIURFA - VEFAT SAYISI: 15

ŞANLIURFA - VEFAT SAYISI: 15

42MALATYA - VEFAT SAYISI: 17
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MALATYA - VEFAT SAYISI: 17

MALATYA - VEFAT SAYISI: 17

43MUŞ - VEFAT SAYISI: 7
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MUŞ - VEFAT SAYISI: 7

MUŞ - VEFAT SAYISI: 7

44NEVŞEHİR - VEFAT SAYISI: 10
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NEVŞEHİR - VEFAT SAYISI: 10

NEVŞEHİR - VEFAT SAYISI: 10

45HAKKARİ - VEFAT SAYISI: 1
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HAKKARİ - VEFAT SAYISI: 1

HAKKARİ - VEFAT SAYISI: 1

46BİTLİS- VEFAT SAYISI: 3
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BİTLİS- VEFAT SAYISI: 3

BİTLİS- VEFAT SAYISI: 3

47BİNGÖL - VEFAT SAYISI: 3
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BİNGÖL - VEFAT SAYISI: 3

BİNGÖL - VEFAT SAYISI: 3

48ELAZIĞ - VEFAT SAYISI: 4
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ELAZIĞ - VEFAT SAYISI: 4

ELAZIĞ - VEFAT SAYISI: 4

49ERZİNCAN - VEFAT SAYISI: 2
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ERZİNCAN - VEFAT SAYISI: 2

ERZİNCAN - VEFAT SAYISI: 2

50ERZURUM - VEFAT SAYISI: 11
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ERZURUM - VEFAT SAYISI: 11

ERZURUM - VEFAT SAYISI: 11

51KARS - VEFAT SAYISI: 6
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KARS - VEFAT SAYISI: 6

KARS - VEFAT SAYISI: 6

52AĞRI - VEFAT SAYISI: 0
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AĞRI - VEFAT SAYISI: 0

AĞRI - VEFAT SAYISI: 0

53IĞDIR - VEFAT SAYISI: 0
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IĞDIR - VEFAT SAYISI: 0

IĞDIR - VEFAT SAYISI: 0

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