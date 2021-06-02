Son dakika haberi... İllere göre koronavirüs vaka sayıları belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte koronavirüs vaka sayısı en çok azalan ve artan şehirler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere göre corona vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 binde illere göre vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok azalan şehirleri açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." notunu düştü. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı en yüksek Gümüşhane'de (162,31) belirlenirken Hatay'da ise (12,47) en az vaka görülen il oldu. Ayrıca tabloda İstanbul ve Ankara'daki vaka sayılarının oranları dikkat çekti.