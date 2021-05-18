MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİl il koronavirüs risk haritası yayınlandı: 8-14 Mayıs corona virüs vaka sayısı ne kadar? Kovid-19 (covid 19) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum
GeriGündem İl il koronavirüs risk haritası yayınlandı: 8-14 Mayıs corona virüs vaka sayısı ne kadar? Kovid-19 (covid 19) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 21:54 | 

İl il koronavirüs risk haritası yayınlandı: 8-14 Mayıs corona virüs vaka sayısı ne kadar? Kovid-19 (covid 19) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum

İllere göre koronavirüs risk haritası belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan 8-14 Mayıs il il haftalık vaka sayısı haritasında her 100 bin kişide kovid-19 İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu. Korona virüs risk haritasını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadesini kullandı. Geçtiğimiz haftaki corona virüs risk haritası ile kıyaslandığında bazı illerde her 100 bin kişide görülen vaka sayısında en çok azalan iller dikkat çekti. Peki, 8-14 Mayıs corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde coronavirüs risk ve yoğunluk haritası.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İl il korona virüs haftalık risk haritası ile en çok ve en az vaka sayısı görülen iller değişti. Yayımlanan haritaya göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü. Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde." ifadesini kullandı.

2İL İL KORONA VİRÜS HAFTALIK RİSK HARİTASI

İL İL KORONA VİRÜS HAFTALIK RİSK HARİTASI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında 8- 14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, " İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadesini kullandı.

3

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde." ifadesini kullandı.

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

4

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, illere göre şöyle sıralandı;

Adana 28,69, Adıyaman 48,38, Afyon 106,25, Ağrı 182,84, Aksaray 93,38, Amasya 125,19, Ankara 152,63, Antalya 61,65, Ardahan 122,71, Artvin 78,47, Aydın 47,36, Balıkesir 113,84, Bartın 126,14, Batman 56,91, Bayburt 95,23, Bilecik 156,37, Bingöl 64,59, Bitlis 96,87, Bolu 155,65, Burdur 99,97, Bursa 110,35, Çanakkale 120,95, Çankırı 153,30, Çorum 129,78, Denizli 92,90, Diyarbakır 63,81, Düzce 127,88, Edirne 82,16, Elazığ 91,50, Erzincan 154,84, Erzurum 192,28, Eskişehir 146,26,

5

Gaziantep 76,53, Giresun 134,83, Gümüşhane 109,38, Hakkari 78,43, Hatay 32,54, Iğdır 78,48, Isparta 137,18, İstanbul 184,78, İzmir 93,86, Kahramanmaraş 43,06, Karabük 134,23, Karaman 129,85, Kars 144,25, Kastamonu 145,86, Kayseri 127,26, Kırıkkale 137,06, Kırklareli 153,43, Kırşehir 114,79, Kilis 73,53, Kocaeli 154,46, Konya 121,87, Kütahya 152,08, Malatya 104,45, Manisa 74,86, Mardin 46,21,

6

Mersin 47,04, Muğla 72,54, Muş 48,16, Nevşehir 123,29, Niğde 118,76, Ordu 149,72, Osmaniye 35,91, Rize 167,27, Sakarya 108,95, Samsun 95,57, Siirt 48,93, Sinop 97,02, Sivas 137,60, Şanlıurfa 49,36, Şırnak 26,96, Tekirdağ 132,83, Tokat 139,50, Trabzon 125,14, Tunceli 124,64, Uşak 90,95, Van 49,16, Yalova 78,61, Yozgat 123,36, Zonguldak 147,66

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi