İl il koronavirüs risk haritası yayınlandı: 8-14 Mayıs corona virüs vaka sayısı ne kadar? Kovid-19 (covid 19) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, illere göre şöyle sıralandı;
Adana 28,69, Adıyaman 48,38, Afyon 106,25, Ağrı 182,84, Aksaray 93,38, Amasya 125,19, Ankara 152,63, Antalya 61,65, Ardahan 122,71, Artvin 78,47, Aydın 47,36, Balıkesir 113,84, Bartın 126,14, Batman 56,91, Bayburt 95,23, Bilecik 156,37, Bingöl 64,59, Bitlis 96,87, Bolu 155,65, Burdur 99,97, Bursa 110,35, Çanakkale 120,95, Çankırı 153,30, Çorum 129,78, Denizli 92,90, Diyarbakır 63,81, Düzce 127,88, Edirne 82,16, Elazığ 91,50, Erzincan 154,84, Erzurum 192,28, Eskişehir 146,26,