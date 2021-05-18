İl il koronavirüs risk haritası yayınlandı: 8-14 Mayıs corona virüs vaka sayısı ne kadar? Kovid-19 (covid 19) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde." ifadesini kullandı.



Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.