Erdinç ÇELİKKAN
Son dakika haberi: İki bayramda dört gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Cumhurbaşkanı duyuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bugün düzenlenecek dijital Bakanlar Kurulu’nda toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren üç önemli konu görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir süredir mesaisini sürdürdüğü İstanbul Huber Köşkü’nden videokonferansla altıncı kez başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde milyonlarca genç ve yaşlıyı ilgilendiren kritik kararlar alınacak. Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak.
Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.
Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.
Bu konuda Bilim Kurulu’nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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