Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Sokağa çıkma yasağı ve yeni koronavirüs önlemleri belli oldu..

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonu sokak kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar geçerli olacak" dedi.