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GeriGündem Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Sokağa çıkma yasağı ve yeni koronavirüs önlemleri belli oldu..
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 00:49 | 

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Sokağa çıkma yasağı ve yeni koronavirüs önlemleri belli oldu..

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tedbirler açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini duyurdu. Erdoğan, yarından itibaren 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, hafta sonu yasağının ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar süreceğini belirtti. Hafta sonu yasağı süresince cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs tedbirlerinin nasıl uygulanacağına dair İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine bir genelge gönderdi. Son dakika haberine göre; yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulamasına ilişkin kritik ayrıntılar...

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.

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Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00’de başlayıp çarşamba sabah 05.00’te bitecek.

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Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

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Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

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Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

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Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak

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Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

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Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

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Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

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Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonu sokak kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar geçerli olacak" dedi.

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