Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Sokağa çıkma yasağı ve yeni koronavirüs önlemleri belli oldu..
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tedbirler açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini duyurdu. Erdoğan, yarından itibaren 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, hafta sonu yasağının ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar süreceğini belirtti. Hafta sonu yasağı süresince cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs tedbirlerinin nasıl uygulanacağına dair İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine bir genelge gönderdi. Son dakika haberine göre; yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulamasına ilişkin kritik ayrıntılar...
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