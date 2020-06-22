Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı... İşte mavi kategoride aranan FETÖ'cüler
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı. Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrı kategoride değerlendirilen terörist suçlusu ya da şüphelilerini ihbar eden vatandaşlar, şahsın bulunduğu kategoriye göre ödül kazanıyor.
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1
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"Terörden Arananlar Listesi"ndeki suçlu ve şüphelileri gören, duyan ve bilenler Terör İhbar Hattı ALO 140'a ihbarda bulunabiliyor.
İşte o isimler
2
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Kocaeli eski KOM müdürü olan Ahmet Can, yargıdaki FETÖ yapılanmasını koordine ediyordu. 10 Ocak 2014'ten bu yana ABD'de olan Can için ABD'ye iade talebinde bulunuldu.
3
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FETÖ'nün CHP'den sorumlu 'siyaset imamı' olan Ahmet Hamdi Parlak, medya ve yurt dışıyla da ilgileniyordu. Aynı zamanda Şuan firari olan Parlak'ın, MİT tırlarının durdurulması ve Cumhuriyet'te haberinin yayınlanmasıyla ilişkisi bulunuyor.
4
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MİT tırlarını 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sahte ihbarla durdurup aramak isteyen FETÖ'cülerin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün 'jandarma imamı' olan Ali Çakmak'ın talimatıyla Ankara'daki askeri unsurlar devreye sokularak 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da durdurulup arandı. Ali Çakmak'ın ayrıca Hrant Dink davası sanığı eski Jandarma Yarbay Muharrem Demirkale ile de sıkı irtibatı saptandı.
5
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Bir dönem FETÖ'nün 'Türkiye Kara Kuvvetleri imamı' olan Gülen'den aldığı MİT tırlarının durdurulması ve basına servis edilmesi talimatını uyguladı. MİT tırlarının hemen öncesinde 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin başarısız olması üzerine görevden 'Türkiye Kara Kuvvetleri imamlığı' görevinden alınarak Pakistan'a gönderildi. Türkiye'den en son 19 Haziran 2016'da çıkış yapan Semerci bir daha Türkiye'ye dönüş yapmadı.
6
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FETÖ'nün beyin takımında yer aldığı belirtilen Barbaros Kocakurt, FETÖ'nün yurt dışından Türkiye'ye para aktarmada kullandığı Hawala sistemini yönetiyordu. Para toplama ve dağıtmada Kapalıçarşı'yı üs olarak kullanan Kocakurt, bir dönem örgütün 'Türkiye imamlığı' bir dönem ise 'İstanbul imamlığı'nı yaptı.
FETÖ'nün adli tıp yapılanmasında rolü olan Kocakurt ayrıca İzmir'deki FETÖ okulu olan Yamanlar Koleji'nin de kurucu müdürüydü. 7 Ağustos 2014'te yurt dşına kaçtı.
7
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Rütbesi alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olan Emrullah Uslu, basında kendini Emre Uslu diye tanıtıyor. ABD'de yaşayan Uslu, "sorumlu" düzeyde. Rus Büyükelçi Karlov suikastı faili Altıntaş'ın FETÖ/PDY'nin amacı doğrultusunda düzenlediği saldırıdan sonra sosyal medyada algı operasyonu başlattı.
Ülke ve dünya kamuoyunu yanıltmak amacıyla saldırı arkasında El Kaide-El Nusra terör örgütlerinin olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.
8
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Bir dönem FETÖ'nün 'emniyet imamlığı'nı yapan Hamza Sevinç, emniyet yapılanmasına ait mal varlıklarını yönetiyor, para topluyordu. 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar emniyet imamlığı görevinde bulunan Sevinç, FETÖ adına inşaat yapıyordu.
Firari olan Sevinç, Karlov suikastında istihbarat toplayan, sergi organizasyonu için teklifte bulunan ve katil Altıntaş'ın radikalleştiği süreçte, Karlov'un öldürülmesi yönündeki talimatı, örgütsel hiyerarşiye göre 'genel müdür' pozisyonundaki bulunan Murat Tokay'a ileten isim.
9
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Firari yargıtay üyelerinden olan İlyas Şahin, 'yargıtay imamı' olarak önemli davaların dosya örneklerini Gülen'e götürüyordu. Gülen'den aldığı talimatları, Yargıtay içerisinde uygulatıyordu.
Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla gündeme geldiyse de, Kozmik Oda, Ergenekon, Balyoz, Futbolda Şike, Oda TV, Devrimci Karargah, Askeri Casusluk, 17/25 Aralık, MİT tırlarının durdurulması, Selam Tevhid, Tahşiye Grubu'na Kumpas ve yasa dışı dinlemelere ilişkin soruşturma ve davalarda da adı geçiyor.
16 Temmuz 2016'da hakkında yakalama kararı çıkan Şahin firari durumda.
10
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FETÖ elebaşının ceketinin üstünden tansiyon ölçen doktoru Kudret Ünal, darbe girişiminden önce TSK imamlarına gönderdiği mail ile anlattığı sözde rüya ile "Darbeye hazırlanın" talimatını iletti. Firari Ünal, ABD'de yaşıyor.
11
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FETÖ kurumlarından İzmir'deki özel Şifa Hastanelerinin kurucusu olan Mahmut Akdoğan, 5-10 kez Fethullah Gülen ile ABD'de görüşecek kadar ona yakın ve hemşehrisi. Doktor olan Akdoğan, örgüte para toplamak için hayırsever bir iş adamını kandırarak tüm mal varlığına çöktüğüne ilişkin bir davadan da yargılanıyor.
FETÖ Çatı iddianamesi sanığı olan firari Mahmut Akdoğan'ın örgütün üst düzey yöneticilerinden biri.
12
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FETÖ'nün bir dönem 'mülkiye imamı' olan Mahmut Akpınar, paralel içişleri bakanı gibi çalışarak kripto vali, kaymakam ve diğer mülki amirleri yönetiyordu. 17-25 Aralık sürecinde etkin olan Akpınar'ın, 'paralel içişleri bakanlığını 20 yıl sürdürdüğü öğrenildi. Akpınar son olarak örgüt içindeki çözülmenin sinyallerini açık eden bir isim.
Birleşik Krallık'a firar eden Akpınar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bağlandığı canlı yayında girişime övgülerde bulunurken halkın sokağa çıkmayacağını iddia ediyordu.
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New York Eyalet Abisi olan Mehmet Yaşa, Pensilvanya'da Gülen'in kamp ve sohbet organizasyonlarını ayarlıyor. FETÖ'nün kamplarından biri olan Abant toplantısında Gülen'in "Cumhuriyet ve Sözcü'den birilerinin olması" talimatını ileten kişi olduğu Bylock kayıtlarından saptandı.
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FETÖ'nün bir dönem 'MİT imamı' olan Murat Karabulut, 4 Şubat 2014'te firar ettikten sonra 'Asya İmamı' olarak görevlendirildi. 17/25 Aralık süreci ve MİT'e kumpastan yargılanan Karabulut, FETÖ elebaşının yanında.
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Rus Büyükelçi Karlov'u katleden terörist Altıntaş'ın FETÖ/PDY hiyerarşisi içinde 'genel müdürü' olan Murat Tokay, Ankara'daki FETÖ mensuplarının da sorumlusuydu.. Örgütün "Türkiye Emniyet imamı" olarak görev yapan Temel Alsancak ve Hamza Sevinç'ten Karlov'un öldürülmesi talimatını alarak Altıntaş'a iletmesi üzere Ahmet Kılınçarslan'a ileten firari Tokay, Bank Asya için para topladığı, FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalıştığı biliniyor.
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FETÖ'nün 'Hollanda imamı' olan Necdet Başaran, FETÖ'nün para kasası olarak biliniyor. Örgütün üst düzeyleri arasında gösterilen Başaran, FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının da başında görünüyor. Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneyi satın alarak örgütün vakıflarından birine bağışlayan Başaran için Hollanda'ya iade talebinde bulunuldu.
17
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FETÖ'nün 'emniyet imamı' olan Osman Hilmi Özdil, 17-25 Aralık kumpasında aktif görev üstlendi. Örgüt içinde 'Kozanlı Ömer' kod adını kullanan Özdil, 17-25 Aralık kumpası başarısız olunca görevden alındı ve yurt dışına kaçtı.
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FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan Rıdvan Akovalı, FETÖ'nün 'GATA imamı'ydı. Akovalı, birçok örgüt üyesinin usulsüz olarak askeri okullara girmesini sağladı. 9 Nisan 2014'te yurt dışına kaçtı.
19
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FETÖ elebaşının 'sır kutusu' olduğu söylenen Sait Aksoy, FETÖ'nün 'asker ve polis okulları sorumlusu' olarak görev yapıyordu. Örgüt mensubu öğrencilerin askeri okul ve polis okullarına yerleştirilmesini koordine eden Aksoy, 12 Ağustos'ta 2014'te yurt dışına kaçtı.
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FETÖ'nün 'Alevilerden sorumlu imamı' 9 Ağustos 2014'te yurt dışına kaçtı. Cami-cemevi projesiyle Alevi cemaatinde tepki toplayan Uysal, Alevilerle ilgili politikalar belirleyip kitle örgütü ve derneklerle temaslarını yürütüyordu.
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FETÖ'nün emniyetteki kriptolarından olan Temel Alsancak, en üst düzey sorumlusu olduğuna yönelik gizli tanık beyanı var. "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yargılandığı dava bulunuyor. "Kadir" kod adını kullandı. Suikast emrini Altıntaş'a iletilmek üzere Tokay'a aktardı. Örgüt elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'ya yaklaşık 32 bin lira yatırdı. Kapatılan birçok şirkette çalışma kaydı var.
Emniyet, darbe girişiminin ardından "Türkiye Emniyet imamı" olarak görevlendirildiği, darbe girişiminden bu yana firari durumda olduğu, Şubat 2018 itibarıyla Almanya'da bulunduğu yönünde rapor verdi.
22
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FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktorlarından olan Tuncay Delibaşı, örgütün tepe yöneticileri arasında gösteriliyor ve FETÖ çatı davasından aranıyor. Hacettepe Üniversitesi'nde, dönemin rektörüyle birlikte kurdukları vakıf aracılığıyla ABD'ye milyonlarca dolar para gönderdiğine ilişkin bir davası daha söz konusu. Delibaşı'nın ayrıca 'organ ticareti' yaptığı da ortaya çıkmıştı.
23
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Örgütün 'Alevilerden sorumlu imamı' Süleyman Uysal'ın yardımcısı olan Demirel 30 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.