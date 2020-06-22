Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı... İşte mavi kategoride aranan FETÖ'cüler

FETÖ kurumlarından İzmir'deki özel Şifa Hastanelerinin kurucusu olan Mahmut Akdoğan, 5-10 kez Fethullah Gülen ile ABD'de görüşecek kadar ona yakın ve hemşehrisi. Doktor olan Akdoğan, örgüte para toplamak için hayırsever bir iş adamını kandırarak tüm mal varlığına çöktüğüne ilişkin bir davadan da yargılanıyor.



FETÖ Çatı iddianamesi sanığı olan firari Mahmut Akdoğan'ın örgütün üst düzey yöneticilerinden biri.