Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses'in gözyaşları... Kötü zamanda doğdun beni affet Elif Ada!
9 yıllık aradan sonra ekrana dönen İbo Show'un bu haftaki konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Mustafa Üstündağ ve Nilgün Belgün oldu.
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Eğlenceli anların yaşandığı programda zaman zaman duygusan anlar da yaşandı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada'da programa katıldı. Tatlıses'in kızına söylediği sözler herkesi ağlattı.
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Yıllar sonra yeniden çekimlerine başlanan İbo Show bu haftada gündemdeydi. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden kızı Ada Tatlı İbo Show'a konuk oldu.
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Tatlıses’in bu haftaki konukları arasında Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ vardı. Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlı da programa renk kattı.
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İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada’da da ‘Herkes maske taksın’ cevabını verdi. Ancak Ada’nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.
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İbrahim Tatlıses'in kızına söylediği bazı sözler ise ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.
Tatlıses, "Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep.
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Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim."
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Tatlıses daha sonra “Kötü zamanda doğdu. İsterdin ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.