Son dakika haberi: 'Holding patronuyum' demiş 700 bin liralık tablet bağışı yapmıştı.. Adres yalan, özgeçmiş sahte çıktı!

Canlı yayına telefonla bağlanarak 700 bin TL bağışta bulunacağını söyleyen Kerem Gülderen (24) adlı şahsın dolandırıcı olduğu iddia edildi. Yayını izleyen ve Gülderen’i tanıyan pek çok kişi kısa süre içinde İnstagram ve Twitter’dan onun dolandırıcı olduğunu söyledi.