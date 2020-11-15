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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 'Holding patronuyum' demiş 700 bin liralık tablet bağışı yapmıştı.. Adres yalan, özgeçmiş sahte çıktı!
GeriGündem Son dakika haberi: 'Holding patronuyum' demiş 700 bin liralık tablet bağışı yapmıştı.. Adres yalan, özgeçmiş sahte çıktı!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 11:10 | 

Son dakika haberi: 'Holding patronuyum' demiş 700 bin liralık tablet bağışı yapmıştı.. Adres yalan, özgeçmiş sahte çıktı!

Çocuklara bilgisayar alabilmek için bir televizyonda başlatılan kampanyaya 700 bin liralık bağış yapacağını vaat eden ve kendini holding patronu olarak tanıtan Kerem Gülderen isimli kişi dolandırıcı çıktı. Holding kartındaki adres ise TÜPRAŞ’a ait.

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Tableti olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için bir TV programında gerçekleştirilen yardım kampanyasında önceki gün akılalmaz bir olay yaşandı.

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Canlı yayına telefonla bağlanarak 700 bin TL bağışta bulunacağını söyleyen Kerem Gülderen (24) adlı şahsın dolandırıcı olduğu iddia edildi. Yayını izleyen ve Gülderen’i tanıyan pek çok kişi kısa süre içinde İnstagram ve Twitter’dan onun dolandırıcı olduğunu söyledi.

3ÇİFTÇİLER RADARINDA
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ÇİFTÇİLER RADARINDA

Posta gazetesinin haberine göre; Sosyal medya yazışmalarına bakıldığında özellikle çiftçileri gözüne kestiren ve ürünü aldıktan sonra vaat ettiği parayı ödemeyen Kerem Gülderen’in onlarca kişiyi mağdur ettiği belirtiliyor.

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Bazı paylaşımlarda şu ifadeler dikkat çekti: ‘Profesyonel dolandırıcıdır. Paranızı malınızı kaptırmayın.’ ‘Balıkesir’de yaşar. Dikkat edin. Holdingci ayağı yapar. Holding molding yok.’

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İddia edildiği gibi Kerem Gülderen’in vaat ettiği bağışı yayın sonrası ödemediği de belirlendi. Yani bağış da dolandırıcılığın bir parçası.

6ADRES TÜPRAŞA ÇIKIYOR
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ADRES TÜPRAŞ'A ÇIKIYOR

Bağış reklamıyla Instagram takipçi sayısını 1500'den 65 bine çıkaran Kerem Güldüren, paylaşımlarında lüks içinde yaşıyormuş süsü de veriyor.

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Kerem Güldüren, Güldüren Holding'in yönetim kurulu başkanı olduğunu belirtiği bir de kartvizit bastırmış. Karttaki, bilgilerin tamamı yanlış. Kartta yazan telefon kullanım dışı, Twitter ve Facebook hesapları da kapalı, iCloud uzantılı mail adresi ise şüpheleri daha da artırıyor.

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En dikkat çeken bilgi ise adres, "Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No: 52 Aliağa-İzmir' olarak belirtilen adres de Tüpraş'a çıkıyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nde zaten holding kaydı da yok.

9ÖZGEÇMİŞ DE SAHTE
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ÖZGEÇMİŞ DE SAHTE

Güldüren'in Linkedin platformundaki özgeçmişinde de ilginç detaylar var. "Güldüren Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Renkli ve enerjik kişiliğiyle tanınan Güldüren halkın yakın tavırlarıyla 'reis' lakabını kazanmıştır.

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Madford, Massachusestts, ABD'de bulunan Tuf University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim almıştır. Günümüzde İzmir'de bulunan petrol rafineri şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir' Kısaca özgeçmiş de yine yalanlarla dolu.

11İSTİSMARA KARŞI DİKKATLİ OLUN
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İSTİSMARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da uzaktan eğitim sistemini bahane ederek bu tür sahtekarlıkların çoğaldığına dikkat çekti.

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Ağaoğlu, "İnsanların merhamet duygularını suiistimal ediyorlar. 'Öğrencilere tablet, bilgisayar bağışlıyoruz' diye menfaat sağlıyorlar. Tüketiciler dikkatli olmalı.

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Zaten yardım toplanacaksa önce mülki amirden izin alınması lazım. İzin alanların da yardımı yapacak kişileri araştırması gerekiyor. Yani suiistimale açık bir konu" dedi

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