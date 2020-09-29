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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Hindistan'ta 19 yaşındaki genç kız toplu tecavüze uğrayıp hayatını kaybetti... Ülkede büyük infial!
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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters, AFP
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 15:58 | 

Son dakika haberi: Hindistan'ta 19 yaşındaki genç kız toplu tecavüze uğrayıp hayatını kaybetti... Ülkede büyük infial!

Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir genç kızın, daha üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüzü sonrası hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu. Kadınlar başkent sokaklarını doldurup tecavüzlerin durdurulması için protesto eylemleri düzenledi.

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Hindistan dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke, vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Ancak ülke bugünlerde toplu tecavüz sonucu hayatını kaybeden gencecik bir kadın için sokaklarda. Hindistan, dünyada en çok tecavüz vakasının yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor.

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Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının, daha üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüzü sonrası hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu.

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Adı açıklanmayan kadın, ağır yaralı olarak iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı.

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Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 14 Eylül'de medyana gelen olayın ardından geçen hafta dört saldırgan gözaltına alınmıştı.

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Kadının ölüm haberi sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Binlerce kişi sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

710 GÜN KİMSE GÖZALTINA ALINMADI
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10 GÜN KİMSE GÖZALTINA ALINMADI

Polisin yerel medyaya açıklamasına göre zanlılar, zorla bir tarlaya götürdükleri kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında kadının ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

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Kadının kardeşi BBC'ye açıklama yaptı.

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Kardeşinin ölümü doğrulayarak, "Olay olduktan 10 gün sonrasına kadar kimseyi gözaltına almadılar. Onu ölüme terk ettiler. 14 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi" dedi.

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Kadının ailesi de Indian Experess gazetesine baş zanlının Dalitler'i her zaman aşağıladığını söyledi. Muhalefet partileri saldırıyı kınadı.

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Dalit toplumundan bir siyasetçi olan, Uttar Pradeş eyaletininin eski başbakanı Mayawati Prabhu Das, zanlıların yargılanma süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

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Başka bir eski eyalet başkanı Akhileş Yadav da hükümetin kadınlara karşı saldırılara kayıtsız kaldığını öne sürdü.

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Hindistan'da sayıları 200 milyon civarında olduğu tahmin edilen Dalitler (Eski adıyla 'Dokunulmazlar') kastı, Hindu kast hiyerarşisinde toplumun en hor görülen kesimini oluşturuyor. Yasalarla korunmalarına karşın, Dalitler'in günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtiliyor.

14NİRBHAYANIN ÖYKÜSÜ
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NİRBHAYA'NIN ÖYKÜSÜ

Genç kadının ölüm haberi Twitter'da Hindistan'da en çok konuşulan konu durumunda. Birçok kullanıcı ölen kadını "Unutulmuş Nirbhaya" diye tanımladı.

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Nirbhaya Hindu dilinde "Korkusuz" demek.

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Nirbhaya ismi, Delhi'de 2012'de tüm dünyayı sarsan bir toplu tecavüz ve cinayetten sonra gündeme gelmişti.

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23 yaşındaki bir fizyoterapi öğrencisi toplu tecavüze uğradığı hareket halindeki otobüsten sopalarla dövülerek yola atılmış, ağır yaralanan kadın kurtarılamamıştı.

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Hindistan yasaları tecavüz mağdurlarının isimlerinin yazılmasına isin vermediği için tıp fakültesi öğrencisi, basında Nirbhaya olarak anılmaya başlamıştı.

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Nirbhaya'nın ölümünden sonra tecavüzle ilgili cezalar ağırlaştırılmış, olayda suçlu bulunan dört kişi bu Mart'ta idam edilmişti.

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Ancak ülkede kadınları koruyan yasaların yürürlükte olsa da geçerliliğin olmadığı, kadınların kendilerini güvende hissedemediği ve tecavüz vakalarında azalma olmadığı tüm dünya tarafından biliniyor.

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Öte yandan protesto gösterilerine katılanların pankartlarında 'Tecavüzü durdurun', 'Sıradaki ben miyim?', 'Kurbanları değil tecavüzcüleri cezalandırın' gibi sloganlar yazdığı görüldü.

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