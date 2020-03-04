Son dakika haberi: Hindistan'dan dünyayı şaşkına çeviren öneri: İnek idrarı ve dışkısı kullanılabilir
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD'de kafaları karıştıran hamle! G7 ülkelerinden flaş koronavirüs açıklaması: Harekete geçmeye hazırız. İtalya, Güney Kore ve İran'da ölü sayısı korkutan boyuta ulaştı... Dünya genelinde birçok fuar iptal edildi. İngiliz hükümeti eylem planını açıkladı
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsünde vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor...
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Hindistan'dan virüsü kontrol altına almak için çok ilginç öneriler geldi. İşte tüm gelişmeler...
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SON RAKAMLAR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 92 bin 300'ü geçti. Öte yandan Antarktika dışında virüs görülmeyen kıta kalmadı.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 131 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 835, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya 79, İran'da 77, Güney Kore 28, Japonya'da 6, ABD 5, Fransa 4, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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ABD'DE KAFALARI KARIŞTIRAN HAMLE
ABD'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemleri almakla yükümlü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), tanı için test uygulanan kişi sayısına ilişkin verileri internet sitesinden kaldırması tepkiye yol açtı.
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CDC, test verilerini kurumun resmi internet sitesinden kaldırırken, "doğrulanmış vaka sayısı" ve "doğrulandığı varsayılan vaka sayısı" adı altında iki kategoride veri paylaştı. Değişikliğin, kurumun test sürecinin yavaşlığına ilişkin kamuoyundaki eleştirilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
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"Doğrulanmış vakaların" CDC'nin test ettiği veya test sonuçlarını inceleyerek onay verdikleri, "doğrulandığı varsayılan vakaların" ise eyaletlerin bağımsız olarak yürüttüğü testlerde yeni tip koronavirüs görülenler olduğu belirtildi.
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"TEST SÜRECİNİN YAVAŞ İŞLEDİĞİ" ELEŞTİRİLERİ YAPILIYORDU
CDC'nin, Kovid-19 vakalarını doğrulama konusunda tek yetkili kurum olması nedeniyle farklı hastane ve polikliniklerde yapılan testler, doğrulanmak üzere kurumun Georgia eyaletinin Atalanta kentindeki laboratuvarlarına gönderilmesi gerektiğinden bununla ilgili sürecin yavaş işlediği eleştirileri yapılıyordu.
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Ülkede, geçen hafta Kalifornia eyaletinde ilk kez yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide Kovid-19 görülmesinin ardından, virüsün halk arasında kontrolsüz yayıldığı endişeleri ortaya çıkmıştı.
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IKBY'DE CUMA HUTBELERİNİN SÜRESİ KISALTILDI
İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Veysi, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, 5 koronavirüs vakasının tespit edildiği IKBY'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemlere dair açıklamalarda bulundu.
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İnsanları bir araya getiren kandil benzeri dini etkinlikler ve taziye merasimlerinin geçici olarak kaldırıldığını belirten Veysi, bir saat olan cuma hutbelerinin de 12 dakikaya indirilmesine karar verildiğini kaydetti.
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Veysi, "Koronavirüse yakalanan veya şüpheli durumda olanlar cuma hutbelerine iyileşinceye kadar gelmeyebilirler." dedi.
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G7 ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMEYE HAZIR
G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla Kovid-19 salgınına ilişkin bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
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G7 maliye bakanları ve merkez bankalarının söz konusu görüşmesinin ardından, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan kararları özetleyen ortak bir açıklama yayımlandı.
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Kovid-19 salgınının ekonomik koşullar ve piyasalara etkisinin yakından izlendiği vurgulanan açıklamada, "Kovid-19'un küresel büyüme üzerindeki potansiyel etkileri göz önüne alındığında, güçlü, sürdürülebilir büyümeyi sağlama ve aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanma kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık hizmetlerinin geliştirmesine yönelik çabaların güçlendirilmesinin yanı sıra, G7 maliye bakanları, bu süreçte, virüsle mücadeleye yardım ve ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun mali önlemler de dahil olmak üzere harekete geçmeye hazırdır. G7 merkez bankaları görevlerini yerine getirmeye devam edecek, finansal sistemin direncini korurken fiyat istikrarını ve ekonomik büyümeyi destekleyecekler. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finansal kuruluşların, Kovid-19'un neden olduğu bu insani trajedi ve ekonomik zorluklara karşı mevcut araçlarını en üst düzeyde kullanarak üye ülkelere yardıma hazır olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, zamanlı ve etkin önlemler alma konusunda daha fazla iş birliği yapmaya hazırdır."
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İNGİLİZ HÜKÜMETİ EYLEM PLANINI AÇIKLADI
İngiliz hükümetinin koronavirüs (Kovid-19) eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi.
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İngiliz hükümeti, koronavirüs ile mücadele konusundaki eylem planını açıkladı. Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi.
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İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.
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Eylem planında, İngiliz hükümetinin tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının da değerlendirilebileceği belirtildi.
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Planda ayrıca İngiltere’de koronavirüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde, ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu da kaydedildi.
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Konuya ilişkin olarak İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Geniş çaplı bir bulaşmayla karşılaşmamız daha olası hale geliyor.” ifadesini kullandı. İngiltere’de halihazırda 51 koronavirus vakası mevcut.
Hindistan'da Air India hava yolu şirketi, Twitter'dan, 25 Şubat Viyana-Yeni Delhi uçuşundaki yolculardan birinde Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.
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Açıklamada, yolculardan, Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 protokolünün takip edilmesi istendi. Şili, Kovid-19'un yayılmasını önleme konusunda bilgi almak amacıyla uzmanlardan oluşan heyeti Çin'e göndereceğini açıkladı.
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ŞİLİ'DEN ÇİN'E HEYET GİDECEK
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, telefonla görüştüğü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Sağlık Bakanlığının yakında, salgın ile mücadele için ülkenin aldığı önlemleri öğrenmek üzere profesyonellerden oluşan bir heyeti Çin'e göndereceğini söylediği aktarıldı. Gönderilecek heyette, iki doktor, bir hemşire ve bir istatistik uzmanı bulunuyor. Şili'de şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
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HİNDİSTAN'DAN DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİREN ÖNERİ
Hindistan'da politikacılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması için ilginç önerilerde bulundu.
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Hint basınındaki haberlere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) Assam eyalet parlamentosunda milletvekili olan Suman Haripriya, yaptığı açıklamada, inek idrarının etkili bir dezenfektan olduğunu ve Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü.
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Haripriya, "Hepimiz inek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, inek idrarı bir ortamı arıtır. Kovid-19'a karşı inek idrarı, inek dışkısı ile bir tedavi yönteminin bulunabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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BJP'den Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath da Uttarakand eyaletinde bir etkinlikte yaptığı açıklamada, zihinsel stresin üstesinden gelinebilirse Kovid-19'un önlenebileceğini savundu.
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İTALYA'DA 27 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Ülkede patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
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Borrelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 263'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 27 kişi daha artarak 79'a yükseldiğini bildirdi. Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 160'ı bulduğunu aktardı.
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Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sabah saatlerinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve diğer yetkililerle görüştü. Conte'nin akşam saatlerinde parlamentoda grupları bulunan siyasi parti temsilcileriyle son durumu ve yeni önlemleri görüşmek üzere bir araya geleceği ifade edildi.
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AVRUPA'DA DA VAKA VE ÖLÜ SAYISINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR
Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 vaka daha tespit edilmesiyle yeni tip koronavirüs taşıyanların sayısının 204'e yükseldiği belirtildi.
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Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Morbihan bölgesinde 92 yaşında bir hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi. Almanya'da Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 196 olduğu kaydedildi.
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İsviçre'de de 26 kantonun 13'ünde virüs tespit edilirken, toplam teyitli vaka sayısı 55'e ulaştı. Aargau kantonundaki bir anaokulunda 44 öğrenci ve 8 öğretmen karantinaya alındı. Ülkedeki futbol maçları da ertelendi.
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İSPANYA'DA 4 MÜSABAKA SEYİRCİSİZ OYNANACAK
İspanya'da da dün 114 olan Kovid-19 vaka sayısı bugün 150'ye yükselirken, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.
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Madrid özerk yönetimi 46 vaka ile İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen bölgelerin başında yer alırken, ülke genelinde 14 özerk bölgede virüsün bulaştığı hastalar olduğu bildirildi.
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Hükümet yetkilileri, ek önlem almayı gerektiren bir durum söz konusu olmadığını, gelişmelere göre hareket edeceklerini açıkladı. Öte yandan, İspanya'da mart ayında Avrupa düzeyinde oynanması gereken bazı basketbol ve futbol karşılaşmalarının da seyircisiz olması kararı alındı.
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Buna göre basketbolda 5 Mart'taki THY Euroleague'de Valencia Basket-Olimpia Milan, 19 Mart'taki Girona-Venezia, futbolda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart'taki Valencia-Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Mart'taki Getafe-Inter maçları boş tribünlere oynanacak.
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ARJANTİN'DE İLK VAKA
Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi. Buenos Aires Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti. Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde görülmüştü.
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FUARLAR İPTAL EDİLDİ İPTAL EDİLDİ
Organizatör şirket NAPEC tarafından yapılan açıklamada, 15-18 Mart'ta Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenmesi planlanan fuarın Kovid-19 nedeniyle 6-9 Eylül tarihlerine ertelendiği belirtildi.
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Açıklamada, fuarın ertelenmesinde salgın tehlikesinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde iptal edilen uçak seferleri nedeniyle katılımcıların ulaşım sıkıntılarının da göz önüne alındığına dikkat çekildi.
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Almanya'da Leipzig Kitap Fuarı ve Hamburg'da yapılması planlanan İnternorga Endüstriyel Ekipmanları fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Leipzig Kitap Fuarı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, iptal kararını kent yönetimi ve fuar idaresinin ortak aldığı kaydedildi.
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KATAR, DIMDEX DENİZ SAVUNMA FUARI'NI İPTAL ETTİ
DIMDEX organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. DIMDEX fuarı Sağlık Bakanlığı ve Katar hükümetinden yetkililerle yapılan yoğun istişarelerin ardından iptal edildi.
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Açıklamada, ülkede Kovid-19 tehlikesinin henüz düşük seviyede olmasına rağmen toplum sağlığının öncelikli olmasından dolayı etkinliğin düzenlenmemesi yönünde karar alındığı vurgulandı. 80 ülkenin katılacağı fuarın 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.
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ÇİN, İRAN'DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK
Global Times gazetesinin İran’daki Çinli diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Pekin hükümeti, İran'ın Kum kentindeki çok sayıda Çinli öğrenciyi tarifeli uçakla ülkeye geri getirecek.
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Gazeteye konuşan Çinli yetkililer, uçağa binecek kişilerin bilet parasını ödeyeceklerini kaydetti. Diğer yandan İran’dan Çin’e getirilen vatandaşların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.
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İTALYA'YI BEKLEYEN TEHLİKE
İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisini "güçlü" şekilde etkileyeceğini bildirdi.
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Confindustria'dan yapılan açıklamada, Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi olan İtalya'da, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYIH) ilk çeyrekte daralmasının beklendiği belirtildi.
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İtalya'da 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde aksatan virüs nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde ekonomide "daha güçlü bir daralma" beklendiği ifade edildi.
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Ülkede mevcut durumun düzelmemesi halinde sanayi üretimi dinamiklerinin olumsuz etkileneceğine işaret edilen açıklamada, 10 gündür vaka ve ölü sayısının arttığı salgın sebebiyle turizm sektörünün de mutlak bir durgunlukla karşı karşıya olduğu vurgulandı. İtalyan ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bazı ülkelerden gelen İtalyan ürünlerine yönelik damgalama önerilerini "kabul edilemez" bulduklarını belirtti.
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Hükümet olarak İtalyan üretimi mallar için 716 milyon avroluk bir acil durum kaynağı ayırdıklarını açıklayan Di Maio, bunun şirketlere kredi ve doğru iletişim kampanyası için kullanılacağını bildirdi.
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TOPLANTILAR SANAL ORTAMDA YAPILACAK
Georgieva ve Malpass tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınındaki gelişmeler ve neden olduğu "insanlık trajedisinden" derin endişe duyulduğu belirtildi.
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Açıklamada, "Virüsle ilgili artan sağlık endişeleri göz önüne alınarak, IMF ve Dünya Bankası Grubu yönetim kurulları, 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal formata uyarlanması için ortak bir plan uygulama kararı aldı. Amacımız, Bahar Toplantıları katılımcıları ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini garanti altına alırken, üyelerimize verimli bir şekilde hizmet etmektir." ifadeleri kullanıldı.
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Paydaşlarla üretken bir diyalog sürdürme konusunda kararlı olunduğu, üyelerle politika müzakerelerini gerçekleştirmek için bilgi işlem ve sanal iletişim kabiliyetlerinin tümüyle geliştirileceği bildirildi.
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Açıklamada, IMF ve Dünya Bankası analizlerinin paylaşılmaya devam edileceği belirtilerek, "Bu formatla, üye ülkelerimizin Bahar Toplantıları'nda küresel ekonomik meseleleri etkin bir şekilde ele alabileceklerinden eminiz." değerlendirmesinde bulunuldu.