Son dakika haberi: Hindistan'da vaka sayısı 5 milyonu aştı... Koronavirüs hastaları oksijen bulamıyor!

Nihayet gece 2 civarında, 30 kilometre ötedeki bir hastanede 20 büyük oksijen tüpü bulmayı başardı. Müsait araç yoktu ve bu nedenle hastanenin ambulansı, oksijeni taşabilmek için gece boyunca beş kez gidip geldi. Şu anda dört kişi, tankları dolduracak sıvı oksijen bulabilecek bir tedarikçi ya da fazladan bir tüp ayırabilecek bir satıcı bulmak için sürekli uğraşıyor.