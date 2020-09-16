Son dakika haberi: Hindistan'da vaka sayısı 5 milyonu aştı... Koronavirüs hastaları oksijen bulamıyor!
Koronavirüs salgınının dünya çapındaki bilançosu giderek ağırlaşıyor. Tüm ülkelerde vaka ve can kayıpları artarken Hindistan'da korkulan oldu! Hindistan dünyada koronavirüsün en ağır yaşandığı ikinci yer konumuna yükselirken ülkeden gelen son haber yaşananların korkunçluğunu bir kez daha ortaya çıkardı.
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Dünya koronavirüs kabusunu yaşamaya devam ediyor. Vaka sayısı hızla 30 milyona yaklaşırken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da neredeyse 1 milyona dayanmış durumda.
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Salgının başladığı Çin, vaka sayılarını neredeyse tamamen durdurup virüsü yenmeyi başladığını açıklarken gözler bu kez de dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'a çevrilmiş durumda.
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Ülke geçtiğimiz haftadan beri neredeyse her gün rekor koronavirüs vaka sayıları açıklamaya devam ediyor. Hindistan'da 24 saatte görülen vakalar günlük olarak 90 bin sınırına dayanmış durumda.
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Hindistanlı yetkililer, ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarının 5 milyonu aştığını açıkladı. Ülke, vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada.
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80 binden fazla kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Oksijenin ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yeterli olmadığı Hindistan'da ölüm oranı, bu kadar fazla vaka görülen diğer ülkelere göre yine de düşük.
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Salgının başından yaz aylarına kadar sert tedbirler alan hükümet, milyonlarca iş kaybının önüne geçmek için son haftalarda kısıtlamaları yumuşatmaya başlamıştı. bunun ardından günlük yeni vaka sayısı 90 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte tespit edilen 90 bin 123 kişiyle birlikte Hindistan'da toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a yükseldi.
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Hindistan artan vaka sayılarından hariç başka bir kabusu daha yaşıyor. Ülkede oksijen sıkıntısı baş gösterdi ve koronavirüs hastaları oksijene erişemez duruma geldi!
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Ankit Sethia, Hindistan'ın ticari başkenti Mumbai'nin dışındaki, 50 yataklı hastanesine oksijen alabilmek için Cuma gecesini uyumadan geçirdi. Sethia'nın Bhiwandi'deki SS Hastanesi ve Araştırma Merkezi'ndeki dört sıvı oksijen tankının sadece ikisi doluydu.
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Hastanedeki 50 yatağın 44'ünde Covid-19 hastaları var ve bir çoğunun nefes alabilmek için ağızdan oksijen almaları gerekiyor.
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Hasta sayısının çokluğu nedeniyle, genelde dokuz saatte tekenen küçük oksijen tankları altı saatte bitiyordu. Sethia'nın tedarikçilerinin ikisinde de oksijen kalmamıştı. Oksijen bulabilmek için gece boyunca 10 farklı tedarikçiyi ve dört hastaneyi aradı. Hiçbiri yardımcı olamadı.
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Nihayet gece 2 civarında, 30 kilometre ötedeki bir hastanede 20 büyük oksijen tüpü bulmayı başardı. Müsait araç yoktu ve bu nedenle hastanenin ambulansı, oksijeni taşabilmek için gece boyunca beş kez gidip geldi. Şu anda dört kişi, tankları dolduracak sıvı oksijen bulabilecek bir tedarikçi ya da fazladan bir tüp ayırabilecek bir satıcı bulmak için sürekli uğraşıyor.
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Sethia, "Şu anda 12 saat yetecek oksijenim var. Her gün yangın söndürüyoruz. Bir şekilde oksijen bulmaya çabalıyoruz" diyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Covid-19 hastalarının yüzde 15'i nefes alabilmeleri için yardıma ihtiyaç duyuyor. Bazı insanlarda görünür bir solunum problemi olmuyor, ancak oksijen seviyeleri tehlikeli düzeylere iniyor ve sessiz hipoksi denilen durum görülüyor. Ağır hastalar küçük bir kısmı da solunum cihazına ihtiyaç duyuyor.
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Hindistan'da 500 civarında fabrika havadan saf oksijen elde ediyor. Tıbbi kullanıma uygun oksijen ise tüm üretimin yüzde 15'ini oluşturuyor. Geriye kalan, endüstriyel oksijen genelde çelik ve otomotiv endüstrisinde kullanılıyor.
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Fabrikalar, oksijeni hastanelere sıvı halinde taşıyor, daha sonra gaza dönüştürülüyor ve doğrudan yataklara pompalanıyor. Bazı hastaneler ayrıca, oksijenin gaz halinde depolandığı çelik ve aluminyum tüpleri de kullanıyor. Ancak bu her bir yataktaki oksijen tüplerinin sık sık değiştirilmesini gerektiriyor.
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Bu nedenle oksijene talep de çok büyük ölçüde arttı. Hastaneler bu ay her gün 2700 ton oksijen tüketti.
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Nisan'da ise günde 750 ton tüketiliyordu. Oksijen üreticileri, fabrikaların yeniden açılmasıyla endüstriyel oksijene talebin de patladığını söylüyor.
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Çoğu oksijen fabrikası, büyük şehirlerin yakınlarında. Dolayısıyla, Covid-19 hastalarının hastaneleri doldurduğu uzak yerlere oksijen, sirojenik soğutmalı özel kamyonlarla yollanmak zorunda kalacak. Hindistan'da bu kamyonlardan 1500 adet var.
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Çoğu eyalette tek bir oksijen üreticisi bile bulunmuyor ve komşu bölgelerden getirilmek zorunda.
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Oksijene getirilen fiyat kontrolleri gazın karaborsaya düşmesine yol açtı. Tikku, "Hükümet tüp oksijenin fiyatını sınırladı, ancak sıvı oksijene sınır getirilmedi. Yani son ürünün fiyatını kısıtlayıp, hammaddenin fiyatını kısıtlamamak gibi bir şey" dedi.
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Hindistan'da şu ana dek 80 bin kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Oksijen sıkıntısı nedeniyle ölüm oranları tırmanışa geçebilir.
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Geçen hafta Madhya Pradeş eyaletinde dört hastanın oksijen bulunamaması nedeniyle öldüğü iddia edildi. Yetkililerse bu iddiayı reddetti.
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Ağustos 2017'de, Uttar Pradeş eyaletinde oksijen tedarikçisinin faturaların ödenmemesi nedeniyle, teslimatları kesmesi nedeniyle 70 çocuğun bir hastanede ölmesi, hala hafızalarda tazeliğini koruyor.
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Bhiwandi'de, Ankit Sethia umutsuzca arayıp, oksijen dilenen hastane sahiplerinden gelen telefonlara bakıyor. Haftasonu, bir büyük boy oksijen tüpünü, komşu bir özel hastaneye verdi.
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"Hastanenin sahibi 30 dakika içinde oksijen bulamazsa, beş hastasının öleceğini söyledi. Durum bu kadar kötü."