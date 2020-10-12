Son dakika haberi: Herkes koronavirüsten kaçarken onlar yakalanmak istiyor!
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ederken herkes hastalığa yakalanmamak için tüm gücüyle çalışıyor. İngiltere'deki bir oluşumda ise binlerce gönüllü koronavirüse yakalanmak için uğraşacak.
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Koronavirüs salgını tüm dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. Alınan tüm önlemlere rağmen başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerden artan vaka sayısı haberleri gelmeye devam ediyor.
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Bugün itibarıyla dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 81 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 754 bin 464'e çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 361 bin 239 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 8 milyon 311 bin 725 vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 991 bin 998 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 695 kişi hayatını kaybetti.
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Öte yandan bilim insanları koronavirüs için ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. İngiltere'de ocak ayında başlayacak bir uygulama ise şimdiden çok konuşulmaya ve dünya gündem olmaya başladı bile.
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Tüm insanlık artık küresel bir salgın haline gelen koronavirüsten kaçmak için uğraşıyor. Ancak internette kurulan ve giderek büyüyen 1 Day Sooner (1 gün daha erken) adlı bir oluşum herkesin aksine koronavirüse yakalanmak için uğraşıyor.
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Salgının ilk aylarında başlayan ve şu anda dünya çapında 37 binden fazla üyesi bulunan bu oluşumdaki insanlar koronavirüs aşı çalışmalarında ilerleme sağlanması için gönüllü olarak virüse yakalanan insanlardan oluşuyor.
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Dünyanın acil olarak ihtiyaç duyduğu koronavirüs aşısı için dünyanın farklı yerlerinde çalışmalar devam ederken bu çalışmalardaki en önemli unsurlardan biri deneylerde kullanılacak gönüllü insanlar.
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1 Day Sooner hareketinin amacı da genç ve sağlıklı kişilerin denek olup bu çalışmalara katılarak aşı çalışmalarının daha çabuk bitirilmesine yardımcı olmak.
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İngiltere hükümetiyle temasa geçen ve projenin kabul edilmesini sağlayan oluşum ocak ayından itibaren gönüllü olarak koronavirüs verilerek aşı çalışmalarına dahil edilecek.
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Bu gönüllü virüs kapma durumu bilim çevrelerinde etik olarak tartışılsa da Financial Times'da yer alan habere göre İngiltere hükümeti deneylere gönüllü olarak atılacak binlerce insana hastane ve tıbbi bakım gibi konularda destek olacak; bunun için de belli bir miktar ödenek ayrılmış durumda.
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Kontrollü insan enfeksiyonu denemesi olarak adlandırılan bu yöntemde katılımcılara kasıtlı olarak Covid-19 bulaştırılıyor.
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Katılımcılar genç ve kronik hastalığı bulunmayan sağlıklı bireylerden oluşsa da bu deneylerde her zaman hayati bir risk bulunduğu belirtiliyor.
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Gönüllü hareketin etik olarak tartışılma sebeplerinden bir tanesi de zaten bu risk.
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Ancak yine de bu gönüllü çalışmalar kontrollü laboratuvar ortamında ve bilim insanlarının gözetiminde yapılıyor.
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Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlar ve bilim insanlarına ulaşacak veriler insanlığı kurtaracak bir koronavirüs aşısının çok daha erken bir tarihte ve başarılı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabilir.
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Kontrollü insan enfeksiyonu denemesinin tarihi ise 1796 yılına, Edward Jenner adlı bilim insanının aşılarla ilgili deneylerine dayanıyor.
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Bu kontrollü çalışmalar uzun yıllardır tifo, kolera, sıtma gibi hastalıkların tedavisi ve aşılarının geliştirilmesinin yanında bağışıklık sistemimizin grip ve diğer virüslere verdiği yanıtların anlaşılması için de kullanılıyor.
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ABD'de başlayan 1 Day Sooner hareketinin öncüsü 18 yaşındaki Alastair Fraser-Urquhart adlı genç.
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Önümüzdeki yıl Londra Üniversitesi'nde kanser biyolojisi eğitimi görmeye başlayacak olan Alastair bu gönüllü oluşum "Birkaç yüz sağlıklı genci corona virüse maruz bırakmak böbrek bağışlama gibi rutin prosodürlerden daha az ölümcül. Çok fazla aşıyı kısa sürede test edebiliriz" açıklamasını yaptı.
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Bilim insanları gönüllü deneylerde en kritik noktalardan bir tanesinin koronavirüsün şu anda dolaşımda olan ve dünya nüfusunu etkileyen halini bulup kullanmak.
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bir diğer önemli faktör de elbette bu kontrollü deneylerde gönüllülere bulaştırılacak olan virüsün miktarı.
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Bilim insanları gönüllülere bağışıklık sistemlerini çökertmeyecek şekilde doğru dozda virüs verecekler.
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Koronavirüse yakalanan kişilerde 'viral yük' adı verilen ve vücuda giren virüs miktarını tanımlamak için kullanılan bir tanım var.
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Viral yükün virüsü kapan kişinin hastalığının seyrinin ağır ya da hafif olmasında rol oynayan bir faktör olduğu biliniyor.