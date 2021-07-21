Son dakika haberi: Herkes 'Delta' derken sinsice yayıldı... Bağışıklığı atlatıyor, aşılar durduramıyor!

Öte yandan, Güney Afrika varyantı olarak da bilinen Beta varyantının daha ciddi hastalığa neden olduğuna yönelik bir gösterge yok.



Virüsün orijinal versiyonunda olduğu gibi, tehlike daha çok yaşlılar ve başka hastalıklara sahip bireyler üzerinde yoğunlaşıyor.