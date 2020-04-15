Son dakika haberi: Harvard araştırması ortaya çıkardı

İspanya 174 bin 60, İtalya 162 bin 488, Fransa 143 bin 303, Almanya 132 bin 210, İngiltere 93 bin 873, Çin 82 bin 295, İran 74 bin 877, Türkiye 65 bin 111, Belçika 31 bin 119, Hollanda 27 bin 419, Kanada 27 bin 63, İsviçre 25 bin 936, Brezilya 25 bin 684, Rusya 21 bin 102, Portekiz 17 bin 448, Avusturya 14 bin 234, İsrail 12 bin 46,