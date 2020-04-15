Son dakika haberi: Harvard araştırması ortaya çıkardı
Harvard'ın yayımladığı araştırma pandemi ile ilgili korkutan gelişmeyi gözler önüne serdi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı.
2
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 484 bin 729 kişi iyileşti.
3
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 231'e ulaştı.
4
Harvard Halk Sağlığı biriminin dün yayımladığı araştırma ilginç detayları ortaya çıkardı.
5
Aşı hızla elde edilmezse, ABD'de sosyal mesafe tedbirleri ve okulların kapalı kalacağı tarihin 2022'ye kadar uzayabileceği ifade edildi.
6
Harvard'ın yayımladığı makaledeki bulgular, Beyaz Saray tarafından salgının bu yaz durabileceğini öne süren araştırmalarla doğrudan çelişiyor.
7
Harvard Halk Sağlığı ekibi, mevcut pandeminin olası senaryolarını oluşturmak için Covid-19 ve diğer koronavirüsler hakkında halihazırda elde olan bilgileri kullandı.
8
Araştırmada, yoğun bakım klapasitesi önemli ölçüde artmadıkça veya bir tedavi ya da aşı bulunmadıkça sosyal mesafe kurallarının 2022'ye kadar geçerli kalabileceği bilgisine yer verildi.
9
Korona virüsün bulaş riskinin ise 2024 yılına kadar sürebileceği ifade edildi.
10
Harvard ekibinin tahminleri, kısıtlamalar kaldırıldığı anda virüsün oldukça hızlı bir şekilde yeniden hayatı ele geçireceğini gözler önüne seriyor.
11
Araştırmada görüşlerine yer verilen salgın hastalıklar profesörü Dr. Marc Lipsitch, "Sosyal mesafe salgını önlemek adına seçilmiş bir yaklaşımsa bunu birkaç yıl boyunca yapmak gerekir ki bu çok uzun bir süre" ifadelerini kullandı.
12
Bir başka önemli faktör de şu: İnsanlar enfekte olduktan sonra yeni koronavirüse bağışık kazanıyorlar mı? Bu henüz bilinmiyor.
13
Potansiyel zorluk, koronavirüs için kimin antikoru olduğunu belirlemek için güvenilir bir test bulmak.
14
Araştırmada yer alan bilim insanları bu denli uzun süren sosyal mesafe kısıtlamalarının "son derece olumsuz ekonomik, sosyal ve eğitimsel sonuçların" olacağının farkında olduklarını söylüyorlar.
15
Araştırmalarının, salgın hastalığın olası yörüngelerini alternatif yaklaşımlar altında tanımlamaya, onunla savaşmanın tamamlayıcı yollarını belirlemeye ve pandemiyi kontrol altına almanın yolları hakkında daha fazla düşünmeye yardımcı olacağını umuyorlar.
16
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Robert Redfield, sosyal mesafenin COVID-19'a karşı "en güçlü silahlardan biri" olduğunu söyledi.
17
Redfield, "Sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarabilirsek, virüsün hareket alanını sınırlayabiliriz," diyor.
18
Dünya genelinde bütün ülkeler salgını önleyebilmek adına yalnızca elzem işlere ve görevlere izin veriyor ve evde kalma sistemini hayata geçiriyor.
19
Ancak sosyal mesafe ve evde kalma kurallarını bozanlar için cezalar değişiyor. Örneğin ABD'nin Maine eyaletinde yasakları delenlere 6 ay hapisten bin dolar para cezasına kadar cezalar verilebiliyor.
20
Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 342, Hong Kong'da 4, İtalya'da 21 bin 67, İspanya'da 18 bin 255, Fransa'da 15 bin 729, İngiltere'de 12 bin 107, İran'da 4 bin 683, Belçika'da 4 bin 157, Almanya'da 3 bin 495, Hollanda'da 2 bin 945, Brezilya'da 1552, Türkiye'de 1403, İsviçre'de 1174, İsveç'te 1033, Kanada'da 903, Portekiz'de 567, Endonezya'da 459, Avusturya'da 384, İrlanda'da 406,
"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:
24
İspanya 174 bin 60, İtalya 162 bin 488, Fransa 143 bin 303, Almanya 132 bin 210, İngiltere 93 bin 873, Çin 82 bin 295, İran 74 bin 877, Türkiye 65 bin 111, Belçika 31 bin 119, Hollanda 27 bin 419, Kanada 27 bin 63, İsviçre 25 bin 936, Brezilya 25 bin 684, Rusya 21 bin 102, Portekiz 17 bin 448, Avusturya 14 bin 234, İsrail 12 bin 46,
25
Hindistan 11 bin 555, İrlanda 11 bin 479, İsveç 11 bin 445, Güney Kore 10 bin 591, Peru 10 bin 303, Japonya 8 bin 812, Şili 7 bin 917, Ekvador 7 bin 603, Polonya 7 bin 202, Romanya 6 bin 879, Norveç 6 bin 623, Danimarka 6 bin 511, Avustralya 6 bin 440, Çekya 6 bin 141,
26
Pakistan 5 bin 988, Meksika 5 bin 399, Suudi Arabistan 5 bin 369, Filipinler 5 bin 223, Malezya 4 bin 987, BAE 4 bin 933, Endonezya 4 bin 839, Sırbistan 4 bin 465, Panama 3 bin 574, Katar 3 bin 428, Ukrayna 3 bin 372, Lüksemburg 3 bin 307, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 286, Belarus 3 bin 281, Singapur 2 bin 252,
27
Finlandiya 3 bin 161, Kolombiya 2 bin 979, Tayland 2 bin 643, Arjantin 2 bin 443, Güney Afrika 2 bin 415, Mısır 2 bin 350, Yunanistan 2 bin 170, Cezayir 2 bin 70, Moldova 1934, Fas 1888, İzlanda 1720, Hırvatistan 1704, Macaristan 1579, Bahreyn 1528, Irak 1400, Yeni Zelanda 1386,
28
Estonya 1373, Kuveyt 1355, Kazakistan 1267, Slovenya 1220, Özbekistan 1214, Azerbaycan 1197, Litvanya 1091, Bosna Hersek 1083, Ermenistan 1067, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1013 ve Bangladeş 1012."
29
ABD'de genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 589 bin 048 kişi hastalığa yakalanırken, 25 bin 239 kişi hayatını kaybetti.
30
New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
31
Eyalette koranavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı dün 10 bini geçerken, New York kentinde de Kovid-19 ölümleri 10 bini aştı.
32
New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüsten öldüğünün varsayıldığı ve rakamların revize edildiği bildirildi.
33
Açıklamada, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
34
New York'ta, Kovid-19 salgınında kullanılacak mobil morglar hazır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.
35
Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, AA ekibi tarafından görüntülendi.
36
Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.
37
Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan New York şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin Kovid-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.