Son dakika haberi: Halil Öztürk, Sümeyra Tilki ve Ahmet Tilki Hürriyet'e konuştu! Yasak aşk mı, kumpas mı?

MELTEM ÖZTÜRK: EŞİM YANIMDAYKEN ‘BAŞKA KADINLA’ MESAJI GELDİ “Düşmanlarımızı tanıdığım için iddialara şaşırmadım. Çünkü her türlü kötülüğü düşündüklerini çok iyi biliyorum. Aslında bu kumpas süreci daha önce başladı. Daha önce eşimin evde olmadığını düşündükleri bir günde cep telefonuma ‘Şu an eşiniz başka bir kadınla beraber’ diye mesaj attılar. Ama gelin görün ki o sırada Halil yanımdaydı. Düşünün artık yapabileceklerini. Son süreçte çıkan haberlerin hepsini okudum, fotoğrafları inceledim ve sadece güldüm. Eşimden en ufak şüphem olsa inanın burada durmazdım. Belki düşmanlarımız olmasa haberler karşısında şoke olabilirdim. Zaman zaman bize kumpas kuran bu insanların canımıza kastetmesinden bile korktuk. Her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Ben söz konusu kadını hiç görmedim. İlçede bile denk gelmedik.”