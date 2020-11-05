Son dakika haberi: Halı sahalar kapatıldı mı? Koronavirüs tedbirlerinde halı saha kapanış saati değişti!
Halı sahalar kapatıldı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yeni önlemler hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalık Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerin kapanış saatinin değiştiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede de halı sahaların en geç saat 22.00'de kapanmalarının sağlanacağı belirtildi. İşte, halı sahalarla ilgili yapılan son dakika açıklamalar.
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1
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Halı sahaların kapanış saati son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'nin koronavirüs gündeminde alınan bazı önlemler kapsamında halı sahaların kapanış saati 22.00'a alındı. . Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri belirlenen saatlerde kapatılmaya başlandı. İşte, detaylar.
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HALI SAHALAR KAÇTA KAPATILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, halı saha, düğün salonu, lokanta ve restoranlarla ilgili şunları ifade etti;
Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.
3
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İçişleri Bakanlığı'nın 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlıklı 81 ile gönderdiği genelgede ise şu ifadeler yer aldı;
Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak.
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UYGULAMA HAYATA GEÇTİ
Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu.
Kadıköy'de, Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak'taki bar ve kafeler kısıtlama saatinin başlamasıyla faaliyetlerini sona erdirdi.