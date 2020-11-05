Son dakika haberi: Halı sahalar kapatıldı mı? Koronavirüs tedbirlerinde halı saha kapanış saati değişti!

İçişleri Bakanlığı'nın 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlıklı 81 ile gönderdiği genelgede ise şu ifadeler yer aldı;



Evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak.