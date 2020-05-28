Gündem Erdinç ÇELİKKAN Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 18:45 , 28 Mayıs 2020 - 20:36

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldı. Erdoğan ayrıca 1 Haziran itibari ile lokantalar ve kafelerin açılacağını da duyurdu.