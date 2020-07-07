Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 11 12 Temmuz için gözler Bilim Kurulu'nda

Corona virüsü nedeniyle bir süredir uygulanmayan 81 ilde sokağa çıkma yasağı, en son LGS ve YKS sınavları kapsamında gerçekleşmişti. Vaka sayısındaki son durumun belirleyici olduğu sokağa çıkma yasağı, hafta sonunun yaklaşmasıyla gündeme gelmeye başladı. Olası hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir bilgi gelmedi.