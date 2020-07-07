Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 11 12 Temmuz için gözler Bilim Kurulu'nda
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağında son durum gündemde yer almaya devam ediyor. 11-12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler corona virüs gündemine dair önemli kararların ele alındığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda çevrildi. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin belirleyici olduğu toplantıda, vaka sayındaki son durum sokağa çıkma kısıtlamasında önemli yer tutuyor. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika gelişmeleri.
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1
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Corona virüsü nedeniyle bir süredir uygulanmayan 81 ilde sokağa çıkma yasağı, en son LGS ve YKS sınavları kapsamında gerçekleşmişti. Vaka sayısındaki son durumun belirleyici olduğu sokağa çıkma yasağı, hafta sonunun yaklaşmasıyla gündeme gelmeye başladı. Olası hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir bilgi gelmedi.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Geçtiğimiz hafta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamıştı. 11 12 Temmuz'da da sokağa çıkma yasağıyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantı'nda ele alınacak konular arasında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı henüz netleşmedi.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI'NDA SON YAPILAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalar yapmıştı.
Sokağa çıkma yasağı gibi yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiğini hatırlatan Koca, şu ifadelerde bulunmuştu;
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"Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz."
"Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor."
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"Hayatımıza elden geldiğince bir düzen vermemizi gerektiriyor. Hastanelerimizde yatan hasta sayısının oldukça yüksek, ölüm oranlarının da yüksek olduğu günlerde hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan bahsettik."