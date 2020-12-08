Son dakika haberi: Hafta içi marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri
Sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri yeni koronavirüs önlemleriyle gündeme geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlarla, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 8 Aralık Pazartesi günü saat 21.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağı 9 Aralık Salı günü saat 05.00'e kadar devam edecek. Genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Peki, hafta içi marketler saat kaçta kapanıyor? İşte, 8-9 Aralık marketlerin çalışma saatleri.
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Hafta içi marketlerin açık olup olmadığı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Alınan yeni kararlar geçtiğimiz hafta hayata geçirilen sokağa çıkma yasağı hafta içi akşam saat 21:00'den sonra başlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, marketler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. İşte, detaylar.
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HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.
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HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:
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Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
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MARKETLER ONLİNE SİPARİŞ ALACAK MI?
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)