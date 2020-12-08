Son dakika haberi: Hafta içi marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri

Hafta içi marketlerin açık olup olmadığı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Alınan yeni kararlar geçtiğimiz hafta hayata geçirilen sokağa çıkma yasağı hafta içi akşam saat 21:00'den sonra başlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, marketler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. İşte, detaylar.