Son dakika haberi: Hadise'nin ayrılık açıklamasının ardından Kaan Yıldırım harekete geçti!
Magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaları herkesi şaşırtmıştı.
Son dakika haberi.. İlk önce dedikodu olarak duyurulan ayrılık iddialarının Hadise'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile doğrulanmasının ardından gözler Kaan Yıldırım'a çevrilmişti.
İddialara göre; kıskançlık yüzünden tartışıp evi terk eden Hadise, ilişkiyi bitiren açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...
Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.
Bununla da yetinmeyen oyuncunun, şarkıcının köpeği Benek'e aldığı tasmayı bile geri verdiği konuşuluyor.
Ayrılık acısını unutmaya çalışan Hadise ise, bugün 4 milyon TL'ye anlaştığı bir marka için kamera karşısına geçecek. Koronavirüsü atlatan şarkıcı, kendisini işine verip, yeni parçalar üzerine de çalışacak.
Hadise’nin arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz’ün Instagram’da yaptığı paylaşım dikkat çekti. Açıkgöz, ‘Boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.
Çıkan haberlerin ardından Hülya Açıkgöz'den açıklama geldi:
Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın. Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ile ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Birkaç hafta önce de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştım, şimdi yine tekrarlıyorum kendimi. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.
9