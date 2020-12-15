Son dakika haberi: Hadise'nin ayrılık açıklamasının ardından Kaan Yıldırım harekete geçti!

Hadise’nin arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz’ün Instagram’da yaptığı paylaşım dikkat çekti. Açıkgöz, ‘Boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.



Çıkan haberlerin ardından Hülya Açıkgöz'den açıklama geldi:



Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın. Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ile ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Birkaç hafta önce de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştım, şimdi yine tekrarlıyorum kendimi. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.