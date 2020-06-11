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GeriEkonomi Son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık grafiklerde altın fiyatları takibi ve altın yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 20:03,

Son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık grafiklerde altın fiyatları takibi ve altın yorumları

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altının gram fiyatı haftanın dördüncü işlem gününde 378,7 liradan işlem gördü. Güne yatay seyirle başlayan altın fiyatları, grafiklerdeki işlemini gün boyu sürdürdü. Altın yorumları yapan analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. İşte, anlık grafiklerde gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ve canlı altın fiyatları takibi ekranı...

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Altının gram satış fiyatı bugün 378 lira seviyesinde işlem görüyor. Düne göre bir birim artan fiyatların ardından yatırım altınlarındaki son durum piyasayı takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte, 11 haziran altın fiyatlarında son durum, anlık ve canlı olarak altın fiyatları ekranı

Çeyrek altının alış fiyatı 616 lira civarında işlem görürken, 622 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 1.232 lira civarında işlem görürken, 1.242 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.478 liradan işlem görürken, 2.453 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2ALTIN FİYATLARI KAPALIÇARŞIDA NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 381,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.536,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 381,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 376,60 376,80 381,60 381,80Cumhuriyet Ata Lira 2.482,00 2.503,00 2.515,00 2.536,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 343,50 347,50 348,00 352,00Lira(Tam) Ziynet 2.425,00 2.445,00 2.458,00 2.478,00Yarım Ziynet 1.213,00 1.223,00 1.229,00 1.239,00Çeyrek Ziynet 606,00 611,00 614,00 619,00

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Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında son dönemde yükselişlerin hız kestiğini görmekteyiz. Fakat bunu aşağı yönde bir trend dönüşü olarak değil, güçlü yükselişlerin ardından bir düzeltme hareketi olarak bakabiliriz.

4
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Ons altında dün sert bir baskı yaşandı. Özellikle küresel borsaların yukarı iştahının ons altın üzerinde baskı oluşturduğunu görmekteyiz. Ancak ons altının temel dinamiklerinde değişen bir durum yok. Küresel faizlerin düşük olması ve bol para ons altının temel anlamda pozitif etkiliyor. Bu nedenle geri çekilmeler fırsat verebilir. Ons altın özelinde önce 1690 ardından 1670 seviyelerini önemli destekler olarak izliyorum.

5
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Dolar kuru cephesinde ise son iki haftalık süreçte yüksek dalgalanma görmekteyiz. Küresel bazda artan risk iştahı gelişmekte olan ülke para birimlerini pozitif olarak destekledi. Ancak TL’nin bu pozitif yapıya tam anlamıyla ayak uyduramadığını görmekteyiz. Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde kalması TL’nin reel getirisine yönelik endişeleri canlı tutuyor. Bu da TL’deki iyimserliği sınırlıyor. Dolar kurunda bir süredir ön plana çıkardığımız 6.60 TL seviye ana destek olarak izlenilmeye devam edilebilir.

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Toparlayacak olursak, gram altın için yukarı yönde eğilimin sürdüğünü ve pozitif beklenti içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Geri çekilmeler kademeli şekilde alım fırsatı vermeye devam edebilir.

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Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

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Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

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