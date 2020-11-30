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Erdinç ÇELİKKAN
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 20:12 | 

Son Dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirleri açıkladı: İşte Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Türkiye'de de etkisini artırarak sürdürüyor. İki hafta önce yürürlüğe alınan kısıtlamaların yeterli olmadığı yolunda değerlendirmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedbirlerin sıkılaşacağına dair mesajını geçen cuma vermişti. Kabine bugün Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdi. Toplantı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik son dakika açıklamaları geliyor... Erdoğan: "(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
1SON DAKİKA: İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
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SON DAKİKA: İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır

Erdoğan: "(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."

"Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

3Son Dakika... 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak
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Son Dakika... 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılırken, Bilim Kurulu’nun önerileri değerlendirilecek.

4BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ
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BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

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- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

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- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.

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- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

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- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.

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- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

10KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
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KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.

11KAN GRUBUNUN KORONADAN KORUYUCU BİR YÖNÜ YOK
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KAN GRUBUNUN KORONADAN KORUYUCU BİR YÖNÜ YOK

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile COVID-19 arasındaki ilişkiye dair açıklama yaptı.

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Kayıpmaz, bu konuya ilişkin çalışmalar olduğunu belirterek şöyle dedi: “Hacettepe Üniversitesi çalışmasında koronavirüs testleri pozitif olan kişilerin büyük çoğunluğunun ‘A’ grubunda olduğu, onu ‘0’ grubunun izlediği ortaya konmuş.

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Ama burada çok önemli bir sonuç cümlesi var; 'Her ne kadar hastalar arasında belirli kan grupları daha sık görünse de hastalığın klinik gidişatına bu kan grubunun herhangi bir etkisi yoktur' diye.”

14VİRÜSÜN KORDON BULUŞMASI
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VİRÜSÜN KORDON BULUŞMASI

Tüm Türkiye’de hafta sonu sabah ve akşam sokak kısıtlaması uygulanırken dün yine güneşli havanın da etkisiyle serbest saatler arasında insanlar dışarıya akın etti.

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İstanbul’da kalabalığın adreslerinden sahillerde balıkçılar ve yürüyüşçüler büyük yoğunluk oluşturdu, İstiklal Caddesi yine doldu. İzmir’de ise depremin ardından vakalardaki artış sonrası sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken dün Kordon’da virüsle kol kola görüntüler vardı.

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Bazı vatandaşlar oltalarını alarak sahilde balık avlarken, bazıları da kamp sandalyelerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Yasağa uymayanlara emniyet ekipleri tarafından işlem uygulandı. Hafta sonu yasakları cumartesi akşamı 20.00’den pazar sabahı 10.00’a kadar, pazar akşamı 20.00’den de pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürüyor.

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Caddebostan Sahili'nde kısıtlama öncesi yoğunluk dikkat çekmişti

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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