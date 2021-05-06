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DHA
Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 18:44 | 

Son dakika haberi: Görenler hayrete düşüyor! Yüzyıllardır dimdik ayakta

Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat tarafından yaptırılan caminin yapısı görenleri mest ediyor.

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Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat’ın, Bağdat seferinin ardından ziyaret ettiği Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına yaptırdığı merkeze bağlı Zey köyündeki cami, 380 yıldır hizmet veriyor.

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Su kaynağının bulunduğu yerde 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edilmiş.

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Köylüler, yaz aylarında caminin altında su geçen dehlizlere gelip saatlerce vakit geçiriyor.

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Yöre halkı serinlemek için bu adresi tercih ediyor.

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Köylülerden Hüseyin Bulut, yüzyıllardır caminin hizmet verdiğini belirterek, "O dönem cami bu şekilde yapılmış. Biz de yaz aylarında burada serinliyoruz" dedi.

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Caminin altındaki kaynak suyunun sürekli aktığını ve yaz aylarında serinlemelerine katkı sağladığını ifade eden Ramazan Er, "Burayı görenler hayrete düşüyor” diye konuştu.

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Er, caminin 4 yıl önce restore edildiğini ifade etti.

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