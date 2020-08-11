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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 21:03,

Son dakika haberi: Google duyurdu: Android telefonlar depremi ölçebilecek

Son dakika haberine göre; Google tarafından yapılan açıklamada, dünya genelindeki 5,0 ve üzeri sürüme sahip olan Android telefonların yarından itibaren mini bir depremölçer (sismograf) işlevi göreceği kaydedildi

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Uygulama kapsamında, Android telefonların algıladığı sismik veriler, Google’ın veri tabanında toplanacak ve kullanıcılara bir uyarı mesajı gönderilecek. Bununla birlikte, deprem uygulamasıyla gelişmekte olan ülkelerde can ve mal kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak, Google dünya çapındaki tüm Android telefonlardan veri toplayacak olsa da, şu anda yalnızca ABD’nin Californiya'daki eyaletindeki kullanıcıların doğrudan bildirim alacağı açıklandı.

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Reuters’ta yer alan habere göre android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonu olan herkes, olası bir depreme ilişkin uyarıları Google'ın veri tabanını gönderecek. Yarından itibaren, işletim sistemi 5.0 ve üstünü çalıştıran Android telefonlar, belirli sismik dalga etkinliklerini alacak ve bunu Google'a bildirecek. Google daha sonra bu verileri arama sonuçlarında kullanacak ve Californiya'daki Android kullanıcılarını doğrudan uyaracak.

3DEPREM VE TİTREME AYIRT EDİLEBİLECEK
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DEPREM VE TİTREME AYIRT EDİLEBİLECEK

Bununla birlikte, kullanıcılar, "deprem" veya "yakınımdaki deprem" ifadelerini sorguladığında, telefonlardan gelen sismografik bilgiler bir araya toplanarak Google'ın belirli bir alandaki pek çok kişinin olağandışı hareketler yaşadığını belirten özel bir sunucuya gönderilecek. Dolayısıyla, herhangi bir telefon yanlışlıkla bir sismik hareket algılarsa, Google bunun bir deprem olmadığını ayırt edebilecek.

4GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ ZARAR EN AZA İNDİRGENECEK
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ ZARAR EN AZA İNDİRGENECEK

Japonya, Meksika ve California halihazırda Google'ın yararlandığı kara tabanlı sensörleri kullanıyor. Yaralanmaları ve maddi hasarı azaltmayı amaçlayan uyarılarla deprem başlamadan önce insanların kendilerini emniyete alması amaçlanıyor. Eğer Google'ın algılama ve uyarı verme sistemi etkinliğini kanıtlarsa, sık sık depremlerin görüldüğü ve geleneksel sensörlerin kullanıldığı Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde can ve mal kaybı en aza indirilecek.

5AKILLI TELEFONUN OLDUĞU HER YERE UYARI GÖNDEREBİLİRİZ
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"AKILLI TELEFONUN OLDUĞU HER YERE UYARI GÖNDEREBİLİRİZ"

Öte yandan, Google’ın destek aldığı deprem bilimi uzmanları, meydana gelebilecek yanlış uyarılara rağmen akıllı telefonların mini-sismograflara dönüşmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

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Uygulamayı geliştiren UC Berkley'in sismoloji laboratuvarı direktörü Richard Allen, “Artık akıllı telefonun olduğu her yere, dünyanın neresinde olduğundan bağımsız, uyarı verme imkanımız var” dedi.

7YALNIZCA CALIFORNIADAKİ KULLANICILAR BİLDİRİM ALACAK
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YALNIZCA CALIFORNIA'DAKİ KULLANICILAR BİLDİRİM ALACAK

Diğer taraftan, Google dünya çapındaki tüm Android telefonlardan veri toplayacak olsa da, yalnızca Californiya'daki kullanıcılar doğrudan telefonlarına bildirim alacak.

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Android, Californialıları yakın zamanda tespit edilen bir deprem hakkında bilgilendirmek için U.S. Geological Survey'in ShakeAlert bildirim sistemini kullanıyor. Bu kapsamda, California’da yaşayan bir Android kullanıcısının bildirim almak için telefonunda ayrı bir ShakeAlert uygulamasına ihtiyacı olmayacak.

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Uzmanlar, bu uygulamayla depremlerin net bir şekilde tahmin edilmesini sağlamasa da yakınlardaki hareketler hakkında uyarılabileceğini ve deprem onlara ulaşmadan harekete geçebileceğini belirtiyor.

10CALIFORNİA DIŞINDA NE ZAMAN UYGULANACAĞI BELLİ DEĞİL
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CALIFORNİA DIŞINDA NE ZAMAN UYGULANACAĞI BELLİ DEĞİL

Google bir deprem algıladığında Android kullanıcıları telefonun ana ekrarnında kırmızı bir deprem uyarısı görecek. Bu bildirimler, eyalet çapında MyShake uygulaması veya Los Angeles County's ShakeAlertLAtarafından gönderilenlere benzer bir şekilde olacak.

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Öte yandan, Google deprem uyarısının ne zaman California sınırlarını aşacağı ya da uyaracağı deprem eşiği hakkında bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, UC Berkeley araştırmacılarına göre, çoğu akıllı telefonun sensörü, depremin merkez üssünün yaklaşık 1 kilometre içindeki 3,1 ve üzerindeki şiddetleri kaydedebiliyor. (KAYNAK NTV)

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