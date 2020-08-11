Son dakika haberi: Google duyurdu: Android telefonlar depremi ölçebilecek

DEPREM VE TİTREME AYIRT EDİLEBİLECEK Bununla birlikte, kullanıcılar, "deprem" veya "yakınımdaki deprem" ifadelerini sorguladığında, telefonlardan gelen sismografik bilgiler bir araya toplanarak Google'ın belirli bir alandaki pek çok kişinin olağandışı hareketler yaşadığını belirten özel bir sunucuya gönderilecek. Dolayısıyla, herhangi bir telefon yanlışlıkla bir sismik hareket algılarsa, Google bunun bir deprem olmadığını ayırt edebilecek.