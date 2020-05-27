Son dakika haberi: Göktaşı düştü iddiası! Trabzon, Ordu ve Erzincan gibi birçok ilden görüldü... Hürriyetcomtr ilk detaylara ulaştı

Bölgedeki meteoroloji yetkililerine göre olay 20.31 sırasında meydana geldi. İlk değerlendirme bu durumun ‘Beklenen bir göktaşı yağmuru’ olduğu yönünde.
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Atmosferin üst kademelerinde meydana geldiği belirtilen olayda patlama neticesinde gök gürültüsüne benzer bir ses duyuldu. Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin gibi bölgelerden de bu patlama görüldü.
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Jandarma veya güvenlik birimleri tarafından henüz göktaşı düşen herhangi bir yer tespit edilmiş değil. Meteoroloji yetkililerinin araştırması devam ediyor…
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KAMERALARA YANSIDI
Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü.
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O anı ise Bingöl-Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.
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ERZURUM'DAN GÖRÜNTÜLENDİ
Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.