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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 07:20 | 

Son dakika haberi...Gökhan Özen ve eski eşi Selen Sevigen arasında kriz büyüyor: Beni çocuklara kötülüyor...

Selen Sevigen 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen’e dava açtı. “Babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi” için mahkemeye başvuran Sevigen, ünlü şarkıcının çocuklarına kendisini kötülediğini öne sürdü.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Popçu Gökhan Özen’den dört yıl önce boşanan eski bakan Mehmet Sevigen’in kızı Selen Sevigen, “Babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi” için dava açtı.

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Sevigen dava dilekçesinde “Davalı, telefon konuşmalarında çocuklara, ‘anneniz görüşmemize izin vermiyor. Anneniz kötü’ şeklinde söylemlerde bulunmaktadır” dedi.

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Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ve gizlilik kararı bulunan davanın ilk duruşmasına, Selen Sevigen ve avukatı Handan Bakbak ile Gökhan Özen’in avukatı Göksu Testereci katıldı.

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Duruşmada söz alan davacı Selen Sevigen, “Telefon konuşmalarında davalı, çocuklara, ‘anneniz görüşmemize izin vermiyor. Anneniz kötü’ şeklinde söylemlerde bulunmaktadır. Eve geldiği dönemde de sözlü hakaretleri nedeniyle aramızda tedbir dosyası söz konusudur.Koşullar ağırlaşmasın diye savcılığa şikayetçi olmadık” dedi.

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Avukatı Handan Bakbak ise “Davalı, çocukları çok yoğun bir şekilde telefonla arayıp, uzun uzun radyasyona maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Bu konuda tedbir alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

6DURUŞMA ERTELENDİ
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DURUŞMA ERTELENDİ

Gökhan Özen’in avukatı da müvekkilinin, anne hakkında olumsuz bir söyleminin söz konusu olmadığını, zaten çocukların da uzun süre anne ile vakit geçirdiklerini söyledi.

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Hakim, kişisel ilişki ile ilgili uzman raporu alınmasına, davalı baba ile çocukların her gün saat 16.00-17.00 arasında telefon ya da başka bir dijital platformda iletişim kurmalarına karar verdi.

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Ayrıca tarafların, çocuklar ile telefonla ya da yüz yüze görüşmelerinde, birbirleri hakkında herhangi bir olumsuz söylemde bulunmamalarına ve tarafların tüm delilleri ile tanıklarını bildirmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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