Hurriyet- Dış Haberler / Fotoğraflar: AFP, Twitter
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 08:37 |
Son dakika haberi: Fransız donanmasının görüntüleri ifşa oldu! Macron İngilizleri çıldırttı
Fransız donanmasına ait bir geminin, Manş Denizi’nde yaptığı acımasızlığın görüntüleri ifşa oldu. Fransa’nın tavrı İngiliz basınının tepkisini çekti.
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Fransız donanmasına ait bir geminin, Manş Denizi’nde batma tehlikesi yaşayan bir göçmen botunu görmezden geldiği görüntüler ortaya çıktı.
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Fransa’nın acımasız tavrı İngiliz basınının tepkisini çekti.
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İngiltere ve Fransa arasında göçmen krizi devam ederken, Fransız donanmasına ait gemilerin, Manş Denizi’nde su alarak batma tehlikesi bulunan bir göçmen botunu kurtarmayıp İngiltere sularına girmesine izin verdiği bir görüntü ortaya çıktı.
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Şişme botla İngiltere’ye geçmeye çalışan 16 göçmenin, ellerindeki şişelerle bottaki suyu tahliye etmeye çalıştıkları görüldü.
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Son günlerde artan göçmen geçişini takip etmek için Manş Denizi’nde bulunan The Telegraph muhabiri Jamie Johnson, yerel saatle sabah 07.00 sıralarında Fransız sularının bir mil içinde bir bot gördü.
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Aralarında 4 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğu 16 Afgan göçmenin, rüzgâr nedeniyle botta batma tehlikesi yaşadığı kaydedildi.
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Botu gören 105 tonluk Fransız donanmasına ait gemi ise ıslanmış ve üşümüş göçmenleri gemiye alıp Fransa’ya geri götürmek yerine, botu İngiliz sularına yönlendirerek bölgeden ayrıldı.
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'YAPTIKLARI REZALETTİ'
Göçmenler daha sonra, bir balıkçı teknesinin kaptanının İngiliz donanmasına haber vermesiyle gönderilen askeri bota alınarak kurtarıldı.
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Haberde, ismi verilmeyen balıkçı teknesinin kaptanının, “Orada olmasaydık batarlardı. Fransızların yaptığı bir rezaletti” dediği aktarıldı.
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2020’de, şimdiye dek 6 bin 300’den fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye ulaştığı biliniyor. İngiltere, Fransa’yı göçle mücadelede iş birliği yapmamakla suçluyor.
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Fransa ise alınan ek tedbirleri gerekçe göstererek İngiltere’nin bu konuda maddi katkı yapması gerektiğini söylüyor.
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Manş Denizi’nde hayatlarını tehlikeye atarak İngiltere’ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin, “Fransa’nın ırkçı olduğuna ve orada işkenceye maruz kalabileceklerine inandıklarını” söylemişti.
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MACRON’UN SÖZÜ GEÇMEDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ekonomik kriz ve Beyrut Limanı’ndaki patlamayla sarsılan Lübnanlı siyasi gruplara dayattığı ‘teknokratlar hükümeti’ planı çıkmaza girdi.
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Mustafa Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi karşılığında, ekim ayında Lübnan’a destek konferansına ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Macron’un verdiği süre doldu.
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Lübnanlı siyasi gruplar, bakanlıklara getirilecek isimler konusunda anlaşamayınca hükümet kurulamadı.
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Mustafa Edib, Cumhurbaşkanı Mişel Aun’dan yeni hükümeti kurmak için ek süre istedi.
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FRANSA'DA MACRON VE HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER
Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı gösteriler düzenlendi.
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Genel İş Konfederasyonu (CGT) gibi çok sayıda sendikanın çağrısıyla başkent Paris'in Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci Nation Meydanı'na kadar yürüdü.
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Göstericiler, Macron ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birçok sektörde çalışanların işten çıkarılmasına tepki gösterdi.
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Hükümetin salgın nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan şirketlere ve işten çıkarılanlara destekte bulunması gerektiğini belirten göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.
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"Macron, sen istemesen de biz buradayız" sloganı atan eylemcilerden Sofi Ramambason, yaptığı açıklamada, Macron yönetiminin eşitsizliklerine karşı, sosyal adalet ve vergi eşitliliği için toplandıklarını belirtti.
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Ramambason, "Burda herkes aynı mücadeleyi veriyor. Halkın bir gün galip geleceğine inanıyorum." diye konuştu.
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Öğrenci sendikaları, solcu siyasetçiler ve sarı yeleklilerin de katıldığı eylemde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Diğer yandan, Paris'te toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketi ile Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi çalışanları, hükümetin sosyal politikalarına karşı kısmi greve gitti.
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Grev nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası tren seferlerine kısmi aksamalar yaşandı.
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Paris'in yanı sıra Marsilya, Lyon ve Bordeaux gibi kentlerde de grev ve gösteriler düzenlendi.