Son dakika haberi: Fiyatlar ikiye katlandı! Tam kapanma öncesi hareketlilik..

Tam kapanma öncesinde pazara alışveriş için gelen Kadriye Küçük, “Kapanma başlayacağı için zorunlu olarak ben de geldim pazara. Alışveriş yapalım diye eşimle geldik. Fakat içerisi çok kalabalık. İnsanlar karınlarını doyurmak için bir şeyler almak zorunda. Ben kalabalıktan daraldığım için pazara giremedim. Eşim şu an alışverişe mecburi devam ediyor" dedi.