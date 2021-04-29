Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ- Mustafa ESEN/ İSTANBUL, (DHA)- AA
Haber Giriş: 29 Nisan 2021 - 12:57 |
Son dakika haberi: Fiyatlar ikiye katlandı! Tam kapanma öncesi hareketlilik..
Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Ülke genelinde semt pazarları, alışveriş mağazalarının bulunduğu caddeler ve otogarda, kapanma öncesindeki son günde yoğunluk arttı. Van'a gitmek için Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Faruk Bilgin, yer bulamadığını ve ek sefer koyulmadığını söyledi. Bilgin, 'İster istemez memleketimize dönüyoruz. Otobüs veya uçak bileti bulamıyoruz. Fiyatları 2'ye katlandı.' dedi.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve bugün başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 'tam kapanma' öncesinde Antalya kent merkezinde hareketlilik yaşandı.
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17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak isteyenler semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı ilçesindeki kapalı pazarda ve çevresinde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Kalabalıktan tedirgin olan bazı kişiler ise pazar girişinden geri döndü.
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Tam kapanma öncesinde pazara alışveriş için gelen Kadriye Küçük, “Kapanma başlayacağı için zorunlu olarak ben de geldim pazara. Alışveriş yapalım diye eşimle geldik. Fakat içerisi çok kalabalık. İnsanlar karınlarını doyurmak için bir şeyler almak zorunda. Ben kalabalıktan daraldığım için pazara giremedim. Eşim şu an alışverişe mecburi devam ediyor" dedi.
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OTOBÜS BİLETİ BULAMADILAR
Şehirlerarası yolculuk yasağının başlamasından önce 17 günlük süreci memleketlerinde geçirmek isteyen veya zorunlu olarak ikametlerinin bulunduğu şehirlere dönmesi gerekenler de Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları yoğunluk nedeniyle ek seferler koyarken, bazıları ise yoğunluk nedeniyle otobüslerde yer bulamadı.
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'FİYATLARI 2'YE KATLANDI'
Van'a gitmek için Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen ancak bilet bulamayan Faruk Bilgin, yer bulamadığını ve ek sefer koyulmadığını söyledi. Bilgin, “Fethiye'de çalışıyorduk. Kapanmada çalışma izni alamadığımız için işimizi yarım bıraktık. 17 gün burada yapacak hiçbir şey yok.
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Bu sıkıntı üzerine ister istemez memleketimize dönüyoruz. Otobüs veya uçak bileti bulamıyoruz. Fiyatları 2'ye katlandı. Çaresiz kaldık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Otobüslerde yer yok, ek sefer koyulmamış. Gitmek isteyen çok kişi var ama bilet yok" diye konuştu.
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'BAYRAM YOĞUNLUĞU GİBİ YOĞUNLUK'
Bir otobüs firmasında çalışan Sadık Dilmaç, beklediklerinin üzerinde talep olduğunu belirtti. Dilmaç, “Şu anda bayram yoğunluğu gibi bir yoğunluk var. 17 günlük kısıtlamadan dolayı memleketine gitmek isteyenler 2-3 gün önceden gitmeye başladı. Beklenen talebin üzerinde yoğunluk var. Talep olan yerlere ek sefer koyduk. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illere ek seferler koyduk. Gelen yolcularımız şu an mağdur olmuyor. Firmalara göre değişiyor ancak toplamda bugün için 50'ye yakın ek sefer koyuldu" dedi.
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ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI
Kentin bazı bölgelerinde ise öğle saatleri olmasına rağmen araç trafiği yaşandı. Kapanma öncesinde araçlarıyla dışarı çıkan kişiler trafik nedeniyle gidecekleri yerlere ulaşmak için uzun süre trafikte bekledi. Kentin yaya yoğunluğunun en çok olduğu Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde de yoğunluk yaşandı. Cadde üzerindeki mağazaları gezenler ve alışveriş yapan kalabalıktaki bazı kişilerin maske dahi takmadığı görüldü.
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KAYMAKAMLIKLAR ÖNÜNDE "SEYAHAT İZİN BELGESİ" KUYRUĞU OLUŞTU
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" öncesinde, İstanbul'da "seyahat izin belgesi" almak isteyen çok sayıda vatandaş kaymakamlıklara başvurdu.
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Seyahat izin belgesi için Arnavutköy Kaymakamlığı önünde çok sayıda vatandaş sıra oluşturdu. Genel olarak maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenirken yetkililer vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı.
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Üsküdar Kaymakamlığı önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Kaymakamlık görevlileri ve polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Kaymakamlık yetkilileri, seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşları öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı'na yönlendirdi.
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Maltepe Kaymakamlığı önünde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarırken, vatandaşlar içeriye salgın tedbirleri kapsamında sırayla alındı.
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Öte yandan, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek 17 günlük tam kapanma öncesinde adli işlerini tamamlamak isteyen vatandaşların da adliyeler önünde sıra oluşturdukları görüldü.
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'SAATLERDİR YOLDAYIZ'
Ailesiyle tam kapanma öncesi Konya'ya gittiklerini söyleyen Ahmet Çandar, “Konya'ya gitmeye çalışıyoruz. 1,5-2 saat oldu pek yol alamadık. İnşallah yasak başlamadan kazasız belasız gidebilirsek ne mutlu bize. İşler vardı anca ayarladık son güne kaldık. Dükkanı kapattık gidiyoruz. Ortalama 9 saat yolumuz var ama böyle giderse zor. Herkes yollarda" dedi.
Karadeniz Sahil Yolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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GÖKÇEADA'YA GİDİŞTE YOĞUNLUK BAŞLADI
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, tam kapanma tedbirleri kapsamında bugün ve yarın yoğunluk olan noktalardaki seferlerini saatsiz gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminde ise Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri her gün karşılıklı iki kez yapılacak.