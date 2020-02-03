Faturası ağır! Son cephe internette... Yeni tarih Şubat sonu!

BU ORANLAR DEĞİŞECEKTİR Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den "koronavirüs"le ilgili basın toplantısında ölüm oranı hakkında şunları ifade etti: "Söz konusu virüsün bulaşma gücü çok yüksek. Hastalara göre semptomlar farklı olabiliyor, bazıları sadece ateş ve hafif öksürük ile geçirirken, bazıları da zatürre aşamasında gelişebiliyor. Bazı ciddi durumlar ise ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdiki duruma göre, söz konusu virüsün ölüm oranı başlangıçta yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4 arasında ama zamanla bu oranlar değişecektir. Bu rakamlar hastalığın ciddi olmadığı anlamına gelmiyor."