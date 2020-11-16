Son dakika haberi: Ev ziyaretleri yasaklandı mı? Koronavirüs tedbirlerinde Karabük'te yeni karar
Son dakika koronavirüs önlemleri gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüsle ilgili tedbirlerin ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada somut tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti. Karabük'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il, ilçe ve beldelerde korona virüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinin yasaklandığını bildirdi. Peki, ev ziyaretleri yasaklandı mı? İşte, Karabük'te yeni korona virüs önlemleriyle ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs tedbirleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve kalabalık açık alanlarda sigara yasağının getirilmesinin ardından iller bazında yeni önlemler alınmıştı. Karabük'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il, ilçe ve beldelerde yarından itibaren geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verdi. İşte, detaylar.
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KARABÜK'TE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisinin bazı kararlar aldığı belirtildi
İl genelinde tüm iş yerlerinde çalışan personelin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın yapılıp yapılmadığından iş yeri sahibinin veya kurum amirinin sorumlu tutulmasına, yapılan sorgulamada "riskli kişi" olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verildiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
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"İş yerlerinin çalışanlarına uyguladığı HES kodu sorgulamasını bir tutanakla günlük kayıt altına almalarına ve yapılacak denetimlerde bu kayıtların incelenmesine, vatandaşların kalabalık oluşturduğu banka, ATM, PTT, noter ve fatura ödeme noktalarının önleri, şehirler arası otobüs terminali önünde ve terminale dahil açık alanlarda, hastane önü ve bahçesinde ile bazı cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına, il, ilçe ve beldelerde 17 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın ikamet ettikleri evlerinde yaşayan tüm aile fertlerinin (son 7 gündür il dışında olduğunu belgeleyenler hariç) beyanlarına bakılmaksızın temaslı kabul edilerek 14 gün süreyle izolasyona tabi tutulmalarına karar verilmiştir."
Kararlara uymayanlar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.
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BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklaması şöyle;
"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.
Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye’de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.
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Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."