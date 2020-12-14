Son dakika haberi: Esnaf destek ödemesi nedir, kimler faydalanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hibe yardımı açıklaması

Esnaf destek ödemesi ile ilgili ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamalar ile belli oldu. Mart ayından bu yana etkili olan koronavirüs salgınında yeni ekonomik tedbirlerle ilgili kararlar alındı. Milyonlarca esnafı ilgilendiren esnaf destek ödemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, kuaför gibi sektörlerin paketten faydalanabileceğini ifade etti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz." dedi. İşte, ayrıntılar.