Son dakika haberi: Esnaf destek ödemesi nedir, kimler faydalanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hibe yardımı açıklaması
Esnaf destek paketinden kimler faydalanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan pandemi döneminde esnaf destek paketinin hayata geçirileceğini belirterek, "Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı yaptığı değerlendirmede destekten faydalanacak sektörleri de sıraladı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı açıklamalar.
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Esnaf destek ödemesi ile ilgili ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamalar ile belli oldu. Mart ayından bu yana etkili olan koronavirüs salgınında yeni ekonomik tedbirlerle ilgili kararlar alındı. Milyonlarca esnafı ilgilendiren esnaf destek ödemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, kuaför gibi sektörlerin paketten faydalanabileceğini ifade etti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz." dedi. İşte, ayrıntılar.
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ESNAF DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ekonomisine ilişkin şunları kaydetti:
Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.
806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.
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Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz.
Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.
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Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz.
Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.
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Esnaf destek paketinin ayrıntıları belli olduğu zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.