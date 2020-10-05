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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere attığı füzeler önünden geçtiğimiz evlere düştü
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Hürriyet
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Dünya
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 09:16 | 

Son dakika haberi: Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere attığı füzeler önünden geçtiğimiz evlere düştü

Hürriyet ekibi, Ermenistan’ın attığı füzeler Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı evlere düşerken Gence’deydi. Kulaklarımızın dibinde büyük bir gürültüyle patlayan bombalarla ortalık savaş alanına döndü. İşte sıcak hatta yaşanan tüm gelişmeler ve son dakika haberleri...

Rıza Özel
Rıza Özel
rozel@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Rıza Özel
Rıza Özel
rozel@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Son dakika haberi.. Cephe hattında mevzilerini terk ederek kaçan Ermenistan ordusu, yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

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Ermenistan, cephe hattında bulunmayan Gence şehir merkezine kısa aralıklarla 5 balistik füze attı.

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Ermenistan’ın alçak saldırısına bire bir şahitlik ettik. Evlerin yerle bir olduğu, her yerden çığlıkların yükseldiği korkunç saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

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Ermenistan tarafından atılan 3 füzenin patlamadığı, başlıklarının daha sonra imha edildiği öğrenildi.

5ŞEHİTLERE MEVLİT OKUNURKEN...
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ŞEHİTLERE MEVLİT OKUNURKEN...

Füzelerden biri, Ermenistan saldırılarında şehit olanlar için mevlit okunan bir eve isabet etti. Evde 5 çocuğu, eşi ve ailesi yaralanan Nadir İbrahimov, “Şehitlerimiz için mevlit veriyorduk. Yemekteyken füze isabet etti, bir anda herkes bir yerlere savruldu. Enkazda kaldı."

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Ben de yaralandım, en kaz altında gözlerimi açtım. Hemen, kanlar içinde kalan çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Kucağıma alarak onları dışarı çıkardım. Sivillerden, masum insanlardan, çocuklardan ne istiyorlar” diye isyan etti.

7MİNGEÇEVİR VE TERTER’E SALDIRI
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MİNGEÇEVİR VE TERTER’E SALDIRI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, akşam saatlerinde Ermenistan güçlerinin Gence yakınlarındaki Mingeçevir’e ve Terter’e füze saldırısı başlattığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırıda sivillerin yaralandığını bildirdi.

8ADAMLAR CEPHEYE
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'ADAMLAR' CEPHEYE

Her cephede ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Ordusu’na takviye askerler de geldi. Azerbaycan’ın farklı bölgelerinden gelen askerler alkışlar, sloganlar ve sevgi gösterileri eşliğinde cephe hattına gitti. Askerleri taşıyan aracın arkasındaki ‘Adamlar’ yazısı dikkat çekiciydi.

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Moralli oldukları görülen askerler zafer işaretleri yaparak Karabağ’ı işgalden kurtarmaya gittiklerini, bunun için sevinçli olduklarını söyledi: “Karabağ, 30 yıllık hasret, 30 yıldır işgal altındaki topraklarımızı kurtarmayı hayal ediyoruz. Öz vatanımız, öz topraklarımıza gidiyoruz. Bugün bizim bayramımız!”

10BAHÇEYE FÜZE SAPLANDI
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BAHÇEYE FÜZE SAPLANDI

Sokağın hemen arkasındaki bir evin bahçesinde toprağa saplanmış patlamamış bir füze vardı.

11EVİMİZDE ÖLÜYORUZ
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EVİMİZDE ÖLÜYORUZ

Enkaz başında “Ermenistan’a öfke” vardı. Torunlarını güçlükle kurtaran 85yaşındaki Binevşe Haydar, “Ermenistan öz toprağımızda, evimizde bizi vuruyor” diye feryat etti.

12SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇIYORLAR
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SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇIYORLAR

Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin ardından, mevzileri bırakarak kaçan Ermenistan askerleri, her şeyi geride bıraktı. Hürriyet, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı silah, mühimmat ve askeri araçları görüntüledi. Ermenistan askerlerinin bıraktığı mühimmat arasında makineli tüfek, tanksavar füzeleri, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler de bulunuyor.

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Ele geçirilenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belge, haritalar ve önemli noktaları gösteren çizelgeler de yer alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Sukavuşan yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusunun 4 tankının imha edildiğini, 3 tankının ise ele geçirildiğini duyurdu.

14PAŞİNYAN GÜLÜNÇ İDDİAYI TEKRARLADI
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PAŞİNYAN GÜLÜNÇ İDDİAYI TEKRARLADI

Alman Bild Gazetesi’nin internet sayfasına konuşan Paşinyan, Ankara’nın emperyalist politikalar güttüğünü öne sürerek, uluslararası toplumun Türkiye’ye tepki göstermesi çağrısında bulundu. Paşinyan, “Sorun şu ki, Güney Kafkasya’daki Ermeniler, Türkiye’nin güneydoğunun kuzeyine ve doğuya yayılmasının önündeki son engeldir.

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Çünkü Türkiye’nin emperyalist politikası Güney Kafkasya’dakinden çok daha uzağı hedefliyor. Türkiye’nin Akdeniz, Libya, Orta Doğu, Irak ve Suriye’deki hareketliliğine bakalım. Uluslararası toplum bu gerçeğe uygun şekilde tepki vermezse, Türkiye’nin Viyana yakınlarında olması beklenmelidir” dedi.

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Açıklamalarında Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan’a ait olduğunu kabul ederken, bunun Stalin’in keyfi kararı sonucu olduğunu da iddia etti.

17ALİYEVDEN PAŞİNYANA SERT TEPKİ
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ALİYEV'DEN PAŞİNYAN'A SERT TEPKİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için şartlarını açıklarken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki gösterdi. Aliyev, "Şuşa'da sözde yönetimin başkanı 'yemin töreni' düzenlemişti. Şimdi yas töreni düzenleyecek. Fare gibi saklanıyor. Ortaya çıksın" dedi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.

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Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek Cebrail ilinin işgalden kurtarılışı nedeniyle halkı kutladı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü temin etmek için mücadele yürüttüğünü vurgulayan Aliyev, kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, Ermeniler'in tahrip ettiği tüm camileri onaracaklarını belirtti.

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Aliyev, bugün Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerinin Azerbaycan askerlerince kurtarıldığını bildirdi.

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Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca umutla beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini, toprakları geri vermeyecekleri konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı.

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Aliyev, Azerbaycan olarak önce 5, sonra 2 ilin geri verilmesini, daha sonra Azerbaycanlılar'ın yurtlarına geri dönmesini kapsayan aşamalı çözüm planını kabul ettiklerini belirterek, karşılığında Azerbaycan halkının iradesinin kırılmak istendiğini gördüklerini ifade etti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir yıl önce "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır." diyerek çözüm sürecini baltaladığını ve anlamsız kıldığına işaret eden Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere, eş başkanlara, Avrupa Birliği temsilcilerine defalarca Ermenistan'a baskı yapmaları ve yaptırım uygulamaları gerektiğini söylediğini vurguladı.

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Rıza Özel
Rıza Özel
rozel@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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