Son dakika haberi: Ermenistan ordusu darmadağın oldu, itiraf ettiler... Azerbaycan'ın en önemli zaferine sadece 5 kilometre kaldı!

Dağlık Karabağ'da 1994'ten bu yana görülen en yoğun çatışmalar sırasında üç kez ateşkes ilan edilmiş ancak iki taraf da kısa süre içinde birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Soruna diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla Perşembe günü Cenevre'de yapılması öngörülen, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın da katılacağı görüşmeler ertelenmişti.