Son dakika haberi: Ermenistan ordusu darmadağın oldu, itiraf ettiler... Azerbaycan'ın en önemli zaferine sadece 5 kilometre kaldı!
Son dakika haberler... Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı ilerleyiş sürüyor. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar otuz dördüncü gününe girerken, Ermenistan güçleri neredeyse tamamen dağıldı. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan itiraf gibi açıklamalar yaparken savaşı kaybetmek üzere olduklarını ortaya koydu ve Ermenileri cepheye savaşmaya çağırmak zorunda kaldı. İşte bölgede yaşanan en sıcak gelişmeler...
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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda otuz dördüncü güne girildi.
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Azerbaycan ordusu ilan edilen tüm ateşkesleri ihlal eden ve sivillere saldırmaya devam eden Ermenistan karşısındaki ilerleyişini sürdürüyor.
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Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
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Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin sözde lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi.
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Harutyunyan'ın bu itiraf gibi açıklaması Azerbaycan'ın tarihi bir zafere çok yakın olduğu ve Ermenistan'ın haksız savaşını kaybetmek üzere olduğunun da ilanı anlamına geliyor.
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Sözde lider cepheden paylaştığı videolu mesajında Ermenistan'ın zor durumda olduğunu açıklarken Ermeni halkına orduya katılma ve cephede Azerbaycan karşısında savaşma çağrısı yaptı.
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Bu çağrı geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından da yapılmış, halktan cephedeki askerlere desteğe gidilmesi istenmişti.
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Haber ajanslarının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda Ermenistan'ın kamplarında genç yaşlı demeden birçok Ermeni'nin orduya katılmak için talim yaptığı görülüyor.
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Neredeyse tüm mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusunda panik büyüyor. Arayik Harutyunyan'ın yanındaki askerlerle bir anaokulunda toplantı yaptığı bu fotoğraf dünyayı şoke etmişti.
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Arayik Harutyunyan cephe hattında verdiği bu görüntüde Ermenistan'ın yaşadığı paniği ve içinde bulunduğu zor durumu tam anlamıyla yansıtıyor.
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Cephede görüntülenen Ermenistan ordusu askerlerininse moralsiz görüntüsü dikkat çekiyor.
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Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyleyen Arayik Harutyunyan, şehri ele geçirmek isteyen Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.
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Harutyunyan kentin tarihi katedrali dışında kaydettiği video mesajında tüm Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.
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Ermenice adı Şuşi olan Dağlık-Karabağ'ın merkezindeki Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler için tarihi öneme sahip.
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Stratejik açıdan da önemli bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'yi (Ermenice adı Stepanakert) Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde bulunuyor.
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Şuşa'nın ele geçirilmesi halinde, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak.
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Dağlık Karabağ'da 1994'ten bu yana görülen en yoğun çatışmalar sırasında üç kez ateşkes ilan edilmiş ancak iki taraf da kısa süre içinde birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Soruna diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla Perşembe günü Cenevre'de yapılması öngörülen, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın da katılacağı görüşmeler ertelenmişti.
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Ermenistan yönetimi çatışmalarda ağır kayıplar verildiğini kabul ediyor ve gönüllülere cephede savaşmaları çağrısı yapıyor. Sözde Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Perşembe günü 47 askerinin daha öldüğünü ve ölü sayısının 27 Eylül'den bu yana ölü sayısının 1166'ya çıktığını açıkladı.
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Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan'ın işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991'de ilan edilen Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti ise dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.
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Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafından Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısının 5’e yükseldiğini açıkladı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede yeni gerçeklerin oluştuğunu, Türkiye, İran, Rusya ve İran arasında farklı formatlarda işbirliğinden söz edilebileceğini ifade etti. Aliyev, “Gelecekte durum elbette kriz öncesindekinden farklı olacak. Bölgedeki jeopolitik düzeni büyük ölçüde değiştirdik. Değişti ve birçok klişe geçmişte kaldı” dedi.
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Aliyev, “Bugün bölgemizde, buraların gündemini belirleyen, işbirliğini hedefleyen önde gelen siyasetçiler arasında çok olumlu bir işbirliği formatının geliştiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan arasında hem üçlü hem ikili formatlarda aktif işbirliği olduğundan söz etmek mümkün. Bizim de üçlü formatta işbirliğimiz var” dedi.
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Ermenistan’ın düzenlediği misket bombası saldırısında hayatını kaybeden Azerbaycanlı 21 sivil farklı köylerde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
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Azerbaycan'ın batısındaki Berde kentinin çarşısına, Ermenistan tarafından Smerch füzesinin içine yerleştirilmiş 140'dan fazla misket bombasıyla saldırı yapıldı. Saldırının, çarşının en kalabalık olduğu öğlen saatlerinde gerçeklemesi nedeniyle 5'i kadın 21 sivil hayatını kaybetti.
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Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 90 sivil hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.
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Ermenistan'ın 27 Eylül'den beri Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine balistik füze ve misket bombalarıyla düzenlediği saldırılarda 11 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk yaralandı.
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İnsani ateşkesleri ilk dakikasında ihlal eden Ermenistan'ın çatışma alanlarını Karabağ dışına yaymaya çalıştığını belirten uzmanlar, Erivan hükümetinin bazı devletlerden silah yardımı aldığını ve PKK/YPG üyelerinden oluşan bir ordu kurduğunu söylüyor.
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Öte yandan Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildiği açıklandı.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor." açıklamasını yaptı.
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Dağlık Karabağ’da ilk çatışmaların etnik meselelerden başladığını savunan Putin, “Sovyetler Birliği yönetimi de insanların güvenliğini sağlayacak etkin bir karar almamıştı, Ermenistan eline silah alarak kendisi adım atmıştı.” diye konuştu.
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Azerbaycan’ın ise Karabağ’daki 7 bölgenin Ermenistan’la ilişkili olmadığı görüşünde olduğunu belirten Putin, “Azerbaycan, 'Bu toprakları tekrar geri almaya ve Dağlık Karabağ konusunu da halletmeye hakkımız var.' diyor. Herkesin kendi doğrusu var ve basit bir çözüm yok, zira çok karışık bir düğüm var.” dedi.
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Putin, Rusya’nın mevcut duruma ilişkin açık bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyerek, “Karabağ’da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan’a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır. Uzun süreli çözüm için iki tarafa da uygun olan bir çıkar dengesi sağlanmalı.” ifadelerini kullandı.
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Krizin çözümü için ilk etapta çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına oturulması gerektiğini dile getiren Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.