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Nerdun HACIOĞLU - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 07:03 | 

Son dakika haberi: Ermenistan ne yapacağını şaşırdı... Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler! Skandal taktik

Karabağ’da önemli toprak kayıpları yaşayan Ermenistan, kamu radyosunun internet sitesinde savaş haberlerini Serdar Ortaç dahil Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarıyla yayınlıyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Ermenistan Kamu Radyosu internet sitesi, Ermenistan’ın Azerbaycan toprağı Karabağ’da aldığı ağır yenilgilerin ardından skandal bir propaganda taktiğine başvurdu.

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Ünlü popçu Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafı, “Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” başlıklı habere yerleştirildi.

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20 yıl önce Sivas’ta bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç’ın tek başına çekilen başka bir fotoğrafı ise “Güneyde zorlu çatışmalar devam ediyor” başlıklı haberde yer aldı.

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Serdar Ortaç kısa süre önce gerekirse Azerbaycan’a giderek savaşacağını söylemişti.

5ÜNLÜLERİN ASKERLİK FOTOLARI
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ÜNLÜLERİN ASKERLİK FOTOLARI

11 dilde yayın yapan kurumun Türkçe sitesinde Alp Kırşan ve ünlü aşçı Burak Özdemir’in fotoğrafları da yer aldı.

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Skandal propaganda yöntemini dün gün içinde kullanmaya devam eden sitede Rus asıllı Türk vatandaşı Andrey Polyanin’in askerlik zamanında kalma bir fotoğrafı da yer aldı.

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Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamlayan Polyanin, askerliğinin ardından, “Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse Mehmetçikle omuz omuza savaşırım” demişti.

8KARABAĞ’DA KÜLTÜREL OTONOMİ
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KARABAĞ’DA KÜLTÜREL OTONOMİ

Erivan, Türk ünlülerin fotoğraflarını propagandasına alet ederken sivillere yönelik saldırılarıyla da savaş suçu işlemeye devam ediyor.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah Ermenistan’ın yine balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

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Sivil yerleşim bölgelerini hedef alan 6 balistik füzenin “etkisiz hale getirildiği” kaydedildi.

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Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’ın yeniden kontrol altına alınmasının ardından bölgeye kültürel otonomi verilebileceğini söyledi.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya lideri Putin ile birlikte üçlü zirveye de yeşil ışık yaktı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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