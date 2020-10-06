Son dakika haberi: Ermenistan füzeleri Ermeni aileyi vurdu
Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri Gence’ye attığı balistik füzelerden biri Azerbaycan vatandaşı olan Ermeni ailenin evine isabet etti. 5 kişinin yaralandığı evin enkazından çıkarılan 77 yaşındaki Mina Gregorian, “Torunlarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Bizim günahımız ne” diye isyan etti...
Karabağ’da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyerek kaçan Ermenistan, sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Ermenistan’ın Gence kentine attığı 5 balistik füzeden biri Ermeni ailenin yaşadığı evi vurdu.
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Azerbaycan vatandaşı Ermeni ailenin evi tamamen yıkılırken, ailenden 5 kişi enkaz altında kaldı. Komşuları, enkazda kalanları elleriyle toprağı eşeleyerek çıkardı.
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BU NASIL VİCDAN!
Azerbaycan’da yaşayan ve Ermenistan’ın füze ile vurduğu Ermeni ailenin hikayesini dinledik. Evlerinin enkazından çıkartılarak hastaneye kaldırılan aileden Mina Gregorian, tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşeti anlattı:
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“Torunlarım, çocuklarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Evimiz yıkıldı, toprak altında kaldım. Yüzüme cam ve taş parçaları geldi, ağzım yüzüm toprak doldu. Yardım isteyecektim, ağzım toprak dolduğu için sesim çıkmadı, bağıramadım.
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Toprak altından elimi çıkartıp, el sallayarak yardım istedim. Azerbaycanlı komşularım elimi görmüşler, gelip beni toprak altından çıkartıp hastaneye yetiştirdiler. Evinde oturan insanın üzerine bomba atılır mı?
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Biz masum insanlardan ne istiyorlar, bomba ile vuruyorlar. Bu nasıl bir vicdan.” Yaşını sorduğumuz Madam Mina gülerek, “Oğlum ben 77 yaşındayım, 2 ay sonra 78 olacağım. 78 yaşımı göremeden öldüreceklerdi” dedi.
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AZERBAYCANLI KOMŞULARIM KURTARDI
77 yaşındaki Mina Gregorian yaşadığı dehşeti, “Toprak altından elimi çıkartıp sallayarak yardım istedim. Azerbaycanlı komşularım elimi görmüşler, gelip beni kurtardılar, hastaneye yetiştirdiler. Evinde oturan insanın üzerine bomba atılır mı?” sözleriyle anlattı.
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HEDEF GENCE KORİDORU
Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence ve çevresindeki sivil bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor.
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Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ın çevresinde bulunan ve 100 kilometre genişliğindeki Gence Koridoru, Rusya ve İran’a komşu Azerbaycan’ı Batı dünyasına bağlayan en önemli geçiş.
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Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’den alan ‘koridor’, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası.
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Batı Avrupa’yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa’yı Çin’e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya’yı baypas etmek için Gence Koridoru’nu yoğun olarak kullanıyor.
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Dağlık Karabağ’da askeri başarı elde edemeyen Ermenistan’ın sivil altyapıları ve enerji geçişlerine yakın bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. Gence Koridoru’nda Azerbaycan’ın kritik altyapısı çok dar bir alanda ilerliyor.
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SAVAŞ İLAN EDİLMEDİ
Hürriyet’e konuşan Bakü merkezli düşünce kuruluşu Topçubaşov Merkezi Direktörü Rusif Huseynov, Gence Koridoru’nun Karabağ’a en yakın alan olması nedeniyle yıllardır tehdit altında olduğunu, Azerbaycan ordusunun Karabağ’ı yeniden topraklarına katmasının ardından ‘koridor’ üzerindeki baskının sona ereceğini söyledi.
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Araştırmacı Cavidan Ahmethanlı ise Gence Koridoru’nun Ermenistan için saldırması en kolay bölge olduğunu belirtti.
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Sivil yerleşim ve altyapı bölgelerine saldırılarla Ermenistan’ın Azerbaycan’a topyekûn savaş nedeni vermek istediğini söyleyen Ahmethanlı, Azerbaycan’ın şu ana kadar kimseye savaş ilan etmediğini, çünkü uluslararası hukuk tarafından kendi toprağı olarak kabul edilen bir bölgede operasyon düzenlediğini belirtti.
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EŞBAŞKANLARDAN KINAMA
AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olan 3 ülke ABD, Fransa ve Rusya, Karabağ çatışmalarının kabul edilemez olduğunu bildirdi ve sivil merkezlerin hedef alındığı şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadı.
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Agence France Presse (AFP) ise ikinci haftasına giren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında her iki taraftan siviller dahil en az 260 kişinin öldüğünü aktardı.
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ELEKTRİK SANTRALINA FÜZE
Çatışmaların yaşandığı cephe hattından 80 kilometre içeride olan Azerbaycan’ın Mingeçevir kentine de Ermenistan tarafından füze atıldı. Saldırıda 5 sivil kişi yaralandı. Ermenistan’ın attığı 5 füzeden biri enerji santralına isabet etti.
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Neyse ki şans eseri patlamadı. Sanayi kenti Mingeçevir, Azerbaycan elektriğinin yüzde 50’sini sağlayan ülkenin kritik elektrik santralına ev sahipliği yapıyor.
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'AŞK OLSUN AZERBAYCAN ORDUSUNA"
Azerbaycan ordusu hızla ilerlemeyi sürdürüyor. Ermenistan işgalindenkurtarılan topraklara Azerbaycan bayrağı çekiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki gün, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın Terter cephesinde 2010 yılında tek başına girdiği çatışma sonrası şehit düşen Mübariz İbrahimov’un bastığı karakola Azerbaycan bayrağı dikilmesinin görüntülerini paylaştı
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. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kurtarılan bölgeleri sosyal medya üzerinden, “Aşkolsun Azerbaycan ordusuna! Karabağ Azerbaycan’dır!” mesajıyla duyurdu.
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PUTİN PAŞİNYAN'IN SURATINA KAPATTI
Rus basınına yansıyan haberlere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son günlerde sıkça telefonla aramaya çalıştığı Rusya Lideri Vladimir Putin’i bıktırdı. Rusya devlet televizyon kanalı “Rossiya-1” tarafından yayınlanan “Moskova, Kremlin, Putin” haber programında Putin’in geçtiğimiz hafta ne denli yoğun çalıştığını ekranlara getirerek, “Devlet Başkanı Vladimir Putin kabinedeki bakanlarla video konferans düzenlediği sırada bile telefonu susmuyordu.
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Toplantı ortasında çalan telefonu kaldıran Putin, öbür tarafta kimin bulunduğunu söylemeden şu anda meşgul olduğunu ve daha sonra kendisini arayacağını söyledikten sonra ahizeyi kapattı.Kimin telefon ettiği dediğimiz gibi sır kalacak, ancak Kremlin basın bürosu o gün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Putin ile bir dizi telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu açıkladığı biliniyor. Putin’in toplantı odasındaki telefonu susmadığı gibi yardımcılarının iki de bir kendisine kağıt parçasına yazılı notlar iletmesi de dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.
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ATEŞKES ÇAĞRISI
Putin, Karabağ’da “acil ateşkes” ilan edilmesi çağrısında bulundu. Konuya ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in ciddi kayıplara yol açan çatışmaları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğü ve tarafları acil olarak ateşkes uygulamaya çağırdığı kaydedildi.
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‘PAŞİNYAN HERKESİ ARAYIP YALVARIYOR’
Paşinyan’ın Putin’e telefonla ulaşmaya çalıştığı konusu gündeme otururken, önceki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan Başbakanı’na şöyle seslenmişti: “27 Eylül olaylarından önce Ermenistan’a ‘Gel teke tek’ savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya liderini arıyor. Ben hiç kimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı.”
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RUS UÇAĞI ERİVAN’DA
İhtilafta tarafsız olduğunu sürekli olarak ön planda tutan Rusya dün Ermenistan başkenti Erivan’a üst düzey Rus yetkililerini taşıyan özel uçak gönderdi. Hava araçları takip sistemine göre özel İL-96 uçağı pazartesi Rusya başkenti Moskova’dan sabah saat 09.14’te havalanarak Erivan’a iniş yaptı. Uçak 14.40’ta Erivan’dan ayrıldı. Rusya’dan gelen uçakta Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun olduğu iddia edildi. Ermenistan hükümet sözcüsü Rusya’dan uçak geldiğini doğrularken, yolcular hakkında bilgi vermedi.