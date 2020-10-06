Son dakika haberi: Ermenistan füzeleri Azerbaycan'da Ermeni bir aileyi vurdu

Toplantı ortasında çalan telefonu kaldıran Putin, öbür tarafta kimin bulunduğunu söylemeden şu anda meşgul olduğunu ve daha sonra kendisini arayacağını söyledikten sonra ahizeyi kapattı.Kimin telefon ettiği dediğimiz gibi sır kalacak, ancak Kremlin basın bürosu o gün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Putin ile bir dizi telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu açıkladığı biliniyor. Putin’in toplantı odasındaki telefonu susmadığı gibi yardımcılarının iki de bir kendisine kağıt parçasına yazılı notlar iletmesi de dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.