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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 17:23 | 

Son dakika haberi: Ermenistan çaresiz kaldı! Paşinyan Azerbaycan konusunda Putin'den yardım istedi..

Son dakika haberi.. Azerbaycan Dağlık Karabağ’da bu kez de sınırda yer alan altın madeninin paylaşılması konusunda gerilim yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Son dakika haberi.. Ermenistan’ın 44 günlük ikinci Karabağ savaşında yenilgiyi kabul ederek 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi sürecinde sınırda yer alan altın madeni Erivan cephesinin harekete geçmesine neden oldu.

2PAŞİNYAN PUTİN’DEN YARDIM İSTEDİ
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PAŞİNYAN PUTİN’DEN YARDIM İSTEDİ

Rusya’yı garantörü olarak gören Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gece Vladimir Putin’i iki defa arayarak 10 Kasım üçlü anlaşmasına rötuşlar yapılmasını talep etti.

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Kelbecer reyonunu üç gün önce geri alan ve Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan’ın anlaşmaya göre sınır bölgesinde Rusya’ya ait “GeoProMining Gold” şirketinin verimli altın madeninin bulunduğu alanın bir kısmını teslim alması gerekiyor.

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Azerbaycan birlikleri 26 Kasım günü madenin bulunduğu sınırdaki Sotk kasabasına dayanarak, altın madeninin ortasına kadar ilerledi.

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30 yıl öncesine ait haritaya göre sınır bu madenin ortasından geçiyordu.

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Sınırda altın madeni krizinin patlak vermesiyle gece yarısı telefona sarılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Temaslar hakkında bilgi veren Ermenistan hükümeti, “Paşinyan ile Putin, üçlü anlaşma maddelerinin hayata geçirilmesini detaylı biçimde ele aldı.

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Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğru çizilmesi, Laçin koridorundaki durum, barış gücü faaliyetleri ve rehine takası meseleleri ele alındı” açıklamasını yaptı.

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Ermenistan Savunma Bakanlığı ise iki ülke arasındaki altın madenine gelen Azerbaycan birliğinin şimdilik geri çekildiğini ve probleme ilgili ülke siyasi yönetimleri tarafından çözüm bulunacağını dile getirdi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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