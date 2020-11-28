Son dakika haberi: Ermenistan çaresiz kaldı! Paşinyan Azerbaycan konusunda Putin'den yardım istedi..

Kelbecer reyonunu üç gün önce geri alan ve Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan’ın anlaşmaya göre sınır bölgesinde Rusya’ya ait “GeoProMining Gold” şirketinin verimli altın madeninin bulunduğu alanın bir kısmını teslim alması gerekiyor.