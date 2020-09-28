Son dakika haberi: Ermenistan Azerbaycan cephe hattında sivilleri hedef aldı, bölgede sıcak çatışmalar sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Sivil ve askeri can kayıpları olduğunu bildiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun da buna yanıt olarak karşı saldırıya geçtiğini bildirdi. Azerbaycan öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini yayınladı! İşte bölgedeki son durum…
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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.
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ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRDI!
Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı saldırı devam ediyor.
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Bugün ise yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ yönünde Ermenistan'ın işgali altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi yönünde çatışmaların devam ettiği belirtildi.
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AZERBAYCAN SAVAŞ HALİ İLAN ETTİ
Azerbaycan yönetimi savaş hali ilan etti. Güvenlik konseyi olağanüstü toplandı. Sonunda, savaş halinin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağı açıklandı. "Saat 21:00 ile 06:00 arası sokağa çıkışlar izne tabi olacak" dendi.
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AZERBAYCAN TÜRKİYE HARİÇ UÇUŞLARI DURDURDU
Bakanlık ardından da sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı. (TRTHABER)
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ERMENİSTAN'A SON UYARI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik." dedi.
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ALİYEV: DÜŞMAN PÜSKÜRTÜLDÜ
Saldırıların, Ermenistan tarafından başlatıldığının herkes tarafından bilindiğinin altını çizen Aliyev "İlk ölenler de Azerbaycan vatandaşları olmuştur. Azerbaycan, düşmana gereken cevabı vermiştir ve bir santimetre ileriye gidememişlerdir. Düşman püskürtüldü ve toprak bütünlüğümüz korundu." şeklinde konuştu.
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Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu’nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada, “Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir” dedi.
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Ermenistan ordusunun dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan ordusu, sınır hattındaki harekat merkezinden ilk görüntüyü yayınladı.
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Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu’nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada, “Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir” dedi. Tümgeneral Barkhudarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
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SINIR HATTINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
"Düşmanın saldırısını engellemeye yönelik karşı saldırı operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Yoğun savaşlar sürüyor. Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir. Komuta ettiğim birimin personeli düşmanı tamamen yok etmek ve kazanmak için son kan damlasına kadar savaşacaktır”
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Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.
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KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna gönderdi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının son açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.
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Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
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Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, "Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilmişti.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan diğer açıklamada ise Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.
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"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.
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Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi.
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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.
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Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi. Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor.
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Azerbaycan, kendi ulusal sınırları çerçevesinde öz topraklarında düşmanlara karşı cevaplarını hayata geçiriyor.
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ERMENİSTAN'DAN BÜYÜK TAHRİK!
Öte yandan, Ermenistan hükümeti resmi Twitter hesabından elinde silah tutan bir din adamının fotoğrafını 'İnanç ve güç' notuyla paylaşarak büyük bir tahrike imza attı.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı stratejik tepelerin kontrolünü ele geçirdi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermenistan güçlerinin geri çekildiği bildirildi.
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Bakanlık, Ermenistan askerlerinin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.