Son dakika haberi: Ermenistan Azerbaycan cephe hattında sivilleri hedef aldı, bölgede sıcak çatışmalar sürüyor

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, "Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilmişti.