Son dakika haberi: Ermenistan - Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan'dan Ermenistan'a tokat gibi cevap!
Gelen son dakika haberi bilgisi ile, Azerbaycan ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının da (SİHA) aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400’den fazla hedef ateş altına alındı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında patlak veren cephe savaşına paralel olarak iki ülke arasında ‘siber savaş’ da başladı. Cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'dan Ermenistan'ın iddialarıyla ilgili sert yanıt geldi. İşte yaşanan son gelişmeler...
Gelen son dakika haberleri ile birlikte Azerbaycan-Ermenistan cephesinde sıcak çatışmalar devam ediyor. Ermenistan sivil hedefleri vurmaya devam ederken Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenistan'a ağır darbeler üst üste geliyor.
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SİHA'LAR VURUYOR
Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgeleri ile Murov Dağı’nı kontrol altına aldı.
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ordusuna ait 10’dan fazla hava savunma sistemi ile tankların da bulunduğu 20’ye yakın zırhlı aracı imha etti. Karabağ Savunma Bakanlığı dünkü çatışmalarda 53 askerinin öldüğünü bildirdi.
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Böylece Ermenistan tarafında toplam kayıp 84’e çıktı. Ermenistan Savunma Bakanlığı yaralı asker sayısını 200 olarak açıkladı. Azerbaycan 9, Ermenistan ise 2 sivil kayıp olduğunu duyurdu.
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‘ERMENİSTAN’A SON UYARIM’
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenileri son defa uyarıyorum. Saldırılar durmazsa gereğini yaparız” dedi. Bu sözlerinden birkaç saat sonra Azerbaycan ordusu Terter kasabasına harekat düzenledi ve Talış köyü ele geçirildi.
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AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A F-16 YANITI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi.
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Dargahli, Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, “Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız” dedi.
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Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, “Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
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ERMENİ TOPÇUSU İKİ ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRDÜ
Çatışmaların devam ettiği cephe bölgesinden dün bir acı haber daha geldi. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, Naftalan kasabasında Ermeni topçusu tarafından atılan mermilerin bir eve isabet etmesi sonucunda iki öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölen öğrencilerin isimleri 13 yaşındaki Şahriyar Gurbanov ile 14 yaşındaki Fidan Gurbanova olarak açıklandı.
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SİBER SAVAŞ DA BAŞLADI
İlk saldırı dün Ermenistan’dan geldi, Azerbaycan devlet sitesi www.gov.az devre dışı kaldı. Bu saldırıya kısa süre içinde Azerbaycan yanıt verdi. Ermenistan devlet sitesi www.gov.am ‘hack’lendi.
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Siber saldırıların ardından saatler boyu kapalı olan Azerbaycan devlet sitesi www.gov.az erişime açılırken, Ermenistan devlet sitesine ise halen erişim sağlanamıyor.
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TÜRKİYE’NİN IP TRAFİĞİNİ KESTİLER
Ermenistan bu saldırıların Türkiye üzerinden yapıldığını varsayarak önceki gece saat 22.00 sıralarında Türkiye doğrultusundan gelen tüm IP’li çıkışları güvenlik duvarı kurarak kapattı. Bu yüzden, Türkiye’den Ermenistan devlet sitelerine giriş tamamen durdu.
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Bu sırada dünyanın diğer ülkelerinden VPN ile Ermenistan’a erişim devam etmekteydi. Ancak dün sabah saat 11.00’den itibaren de dünyanın farklı rotalarından yapılan saldırılarla Ermenistan e-devlet sistemi www.gov.am’nin tüm dünyayla iletişimi kesildi.
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ERMENİSTAN’IN E-DEVLETİ ÇÖKTÜ; UZMANLAR YORUMLADI
Skyfilter firmasının CTO’su Onurkan Arın:
“Ermenistan e-devlet sistemi çöktü. Olay örgüsüne bakıldığında bu durum, Azerbaycan’a karşı başlatılan siber saldırı sonrası Ermenistan’a karşılık olarak görülebilir. Siber savaşlarda bu tür girişimler, genellikle daha kapsamlı ve veri sızıntısı dahil kalıcı zararlara yol açabilecek saldırı girişimlerinden önceki sınırlı sürede birbirlerine verdikleri mesaj olarak da yorumlanabilir.”
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Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Saruhan:
“Siber savaş ülkelerin kendi bünyelerinde hacker yetiştirmeleri ve bu hacker’ların zamanı geldiğinde istenilen hedefleri, sistemleri bozmak, çalışamaz hale getirmek, erişilmez hale getirmek, erişimi kısıtlamak, ve hatta yok etmek için çoğunlukla internet üzerinden aksiyon almaları (siber saldırı gerçekleştirmeleri) şeklinde oluyor.
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Siber saldırılarda Ermenistan’a ait gov.am devlet sitesinin daha çok etkilenmiş olduğunu gözlemlemek mümkün. Ermenistanlı hackerlar tarafından da gerçekleştirilen karşı saldırılar var. Bu saldırıların Azerbaycan’ın devlet sitesi olan gov.az üzerinde henüz ciddi bir etkisi görülmüyor. Azerbaycan’ın elektronik devlet hizmetleri için oluşturduğu digital.gov.az ve my.gov.az sitelerinin erişiminin Azerbaycan tarafından tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu görülüyor.”
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gece boyu şiddetli çatışmaların sürdüğü bildirildi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
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Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermenistan güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.
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Açıklamada, gece çatışmalarında Ermenistan güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermenistan güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi. Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.
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Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenistan'a ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.
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ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE
İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha etti.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, konuyla alakalı açıklama yaptı.
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Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" dedi.
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İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.
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ERMENİSTAN ORDUSU SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.
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Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sırasında sırasında ikisi çocuk 10 sivilin öldüğünü, 30 sivilin de yaralandığını açıkladı.
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Azerbaycan İçtimai TV çalışanları Ermenistan Ordusu’nun hedefi oldu. (TRT Haber)
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Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.
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Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti. Köy sakinlerinden Azad Ağayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yoğun ateş altında bulunduğunu bildirdi.
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Ağayev, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan askerleriyle baş edemediğini, bu nedenle sivilleri hedef aldığını kaydetti. Saldırılara rağmen evlerini terk etmediklerini ifade eden Ağayev, Azerbaycan ordusuna güvendiğini vurguladı.
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Ermenistan'ın saldırıları sonucu 2 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirmiş, yaklaşık 30 sivil de yaralanmıştı.