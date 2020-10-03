Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephesinde sıcak gelişmeler! Ermenistan ateşkes istedi, Azerbaycan'dan net mesaj geldi...
Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini 4 koldan sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü. Ermeni askerleri beyaz bayrakla teslim oldu! Ermenistan ateşkes istedi, Azerbaycan'dan ise net mesaj geldi...
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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü.
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Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.
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Şiddetli çatışmalara sahne olan Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Ermenistan ordusunun, Ağdere ilindeki diğer mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.
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Gün içerisinde Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusunun sahra karargahı ve çok sayıda tankı vurularak imha edildi.
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AZERBAYCAN ORDUSU DUYURDU: BİR GRUP ERMENİ ASKERİ ESİR ALINDI!
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.
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BEYAZ BAYRAKLA TESLİM OLDULAR
Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu,bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.
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PAŞİNYAN PES ETTİ, ERMENİSTAN ATEŞKES İSTEDİ
İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da son günlerde önemli toprak kayıpları yaşayan Ermenistan, Minsk Grubu üçlüsü Rusya, ABD ve Fransa’nın çağrısına karşılık “Ateşkesi görüşmeye hazırız” açıklaması yaptı.
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AGİT üçlüsünün ortak ateşkes bildirisine yanıt veren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Üç ülke liderinin yaptıkları çağrıyı memnuniyetle karşılıyoruz. Saldırılara cevap vermeye devam etmekle birlikte AGİT üçlüsünün arabulucu teklifini kabul ederek 1994 yılında yapılan ateşkes anlaşması temelinde şimdiki ateşkesin şartlarını görüşmeye hazırız” açıklamasını yaptı. Böylece Ermenistan cephede son 6 günde değişen dengelerin geri alınmasını da talep etmiş oldu.
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‘SALDIRI ALTINDAYIZ’
İlkinden kısa bir süre sonra Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Anna Nagdalyan yeni bir açıklama yaparak, “Azerbaycan ve Türkiye tarafından önceden planlanmış geniş çaplı saldırı altında bulunduğumuz sırada Karabağ barış görüşmelerinden söz etmek mümkün değildir. Şu anki önceliğimiz saldırgan tarafı ateşkesi kabul etmesi yönündedir. 1994-1995 yıllarında yapılan ateşkes anlaşmasının süresiz olduğunu biliyorsunuz. Ateşkes bu anlaşmanın maddelerine göre sağlanmalı. Görüşmelerin yegâne uluslararası zemini ise BMGK değil, AGİT Minsk Grubudur” dedi.
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TÜRKİYE'Yİ PUTİN'E ŞİKAYET ETTİ
Paşinyan dün akşam Rusya Devlet Başkanı Putin’i dördüncü kez telefonla arayıp Türkiye’yi şikayet etti, Rusya’dan destek aradı. Ermeni hükümetinden yapılan açıklamada Paşinyan, Türkiye’nin bölgede istikrar bozucu hamlelerde bulunduğunu iddia etti.
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ALİYEV'DEN NET MESAJ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.
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Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.
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'30 YIL DAHA BEKLEYEMEYİZ'
Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.
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ALİYEV VE MACRON GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.
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Aliyev de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi. Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu gerçekleştirerek işgal altındaki toprakların bir kısmını kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti. Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.
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ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRISINI SÜRDÜRDÜ
Ermenistan ordusu, Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerine ve Guzanlı kasabasına top atışı gerçekleştirdi. Sivil halk arasında ölenler ve yaralananlar oldu.
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Gün içerisinde en yoğun saldırı Terter iline düzenlendi. Ermenistan ordusu, Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attı. Terter'in Şıhark kasabası da Ermenistan askerlerinin top atışlarına hedef oldu.
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Berde'nin Soğanverdiler ve Emirli köyleri top atışına tutan Ermenistan ordusu, Şemkir ilinin Sabirkent köyüne yaklaşık 10 Toçka-U taktik füzesi attı.
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Azerbaycan ordusu 27 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde, Ermenistan'ın 230 tank ve zırhlı aracını, 250 top ve füze sistemini, 38 hava savunma sistemini, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 7 mühimmat deposunu, 130'dan fazla askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.
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CEPHEDEN KAÇAN ERMENİLERİN SİLAHLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi.
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Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.