Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephesinde sıcak gelişmeler! Ermenistan ateşkes istedi, Azerbaycan'dan net mesaj geldi...

‘SALDIRI ALTINDAYIZ’ İlkinden kısa bir süre sonra Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Anna Nagdalyan yeni bir açıklama yaparak, “Azerbaycan ve Türkiye tarafından önceden planlanmış geniş çaplı saldırı altında bulunduğumuz sırada Karabağ barış görüşmelerinden söz etmek mümkün değildir. Şu anki önceliğimiz saldırgan tarafı ateşkesi kabul etmesi yönündedir. 1994-1995 yıllarında yapılan ateşkes anlaşmasının süresiz olduğunu biliyorsunuz. Ateşkes bu anlaşmanın maddelerine göre sağlanmalı. Görüşmelerin yegâne uluslararası zemini ise BMGK değil, AGİT Minsk Grubudur” dedi.