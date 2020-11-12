Son dakika haberi: Erivan’da yer yerinden oynuyor, Paşinyan nerede?

Dağlık Karabağ, kuzey ve güney olmak üzere iki sorumluluk bölgesine ayrılacak. Bu iki bölgede 16 askeri gözlem noktası kurulacak. Ermenistan’ı Karabağ bölgesine bağlayan 5 kilometre genişliğindeki koridorda ise dört kontrol noktası oluşturulacak. Barış gücü haritasında ayrıca iki devriye rotası da var. Bunların ilki Ağdam bölgesi cephe hattı, ikincisi ise Hocavend (Martuni) bölgesi hattı.