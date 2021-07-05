MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberi: Enflasyon rakamları belli oldu.... İşte zamlı memur ve emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık
GeriEkonomi Son dakika haberi: Enflasyon rakamları belli oldu.... İşte zamlı memur ve emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 11:09 | 

Son dakika haberi: Enflasyon rakamları belli oldu.... İşte zamlı memur ve emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık

Temmuz ayının gelmesiyle memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları maaşlara zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlulara yüzde 8.45 oranında zam alacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kurlu merakla Temmuz ayında alackları zammı bekliyordu. Bugün saatler 10:00'ı gösterdiğinde memur ve memur emeklileri yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam aldı.

Yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren zam gelişmesiyle birlikte en düşükten en yükseğe olan maaşları hesapladık.

İşte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları zamlı maaşlar

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi