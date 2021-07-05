Son dakika haberi: Enflasyon rakamları belli oldu.... İşte zamlı memur ve emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık
Temmuz ayının gelmesiyle memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları maaşlara zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlulara yüzde 8.45 oranında zam alacak.
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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kurlu merakla Temmuz ayında alackları zammı bekliyordu. Bugün saatler 10:00'ı gösterdiğinde memur ve memur emeklileri yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam aldı.
Yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren zam gelişmesiyle birlikte en düşükten en yükseğe olan maaşları hesapladık.
İşte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları zamlı maaşlar