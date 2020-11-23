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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 12:23 | 

Son dakika haberi... Enes Batur ölümden döndü! Kaza sonrası şoka girdi

Enes Batur’un kullandığı lüks araç, orta refüjde bulanan ağaca vurduktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Batur, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Olay bu sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Çektiği sosyal medya videoları ile tanınan ünlü fenomen Enes Batur’un kullandığı lüks otomobil, yol hakimiyetini kaybederek önce orta refüjdeki ağaca vurdu daha sonra yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak durabildi.

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Enes Batur’un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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Kaza sonrası bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, olay yerine gelen ambülans ile hastaneye kaldırıldı. Batur’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Enes Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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