Son dakika haberi... Enes Batur ölümden döndü! Kaza sonrası şoka girdi

Olay bu sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Çektiği sosyal medya videoları ile tanınan ünlü fenomen Enes Batur’un kullandığı lüks otomobil, yol hakimiyetini kaybederek önce orta refüjdeki ağaca vurdu daha sonra yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak durabildi.
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Enes Batur’un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
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Kaza sonrası bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, olay yerine gelen ambülans ile hastaneye kaldırıldı. Batur’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.