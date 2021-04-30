Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı belli oldu... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından netleşti. Her sene dini bayramlar öncesinde ikramiye alan vatandaşlar bu yılki tutarın ne zaman ödeneceğini merak ediyorlar. Geçtiğimiz yıl ödenen bayram ikramiyesi tutarı 1000 TL olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bu yıl ikramiyeye enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu. Bayramdan önce verilecek olan emekli bayram ikramiyesi, bu bayram zamlı ödenecek. Emeklilere yılda iki defa bayram ikramiyesi veriliyor. Gözler şimdi ödeme tarihinde. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler alabilir? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili son durum...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 lira olacağını açıkladı.
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BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin Mayıs ayının ilk haftası yatırılması bekleniyor.
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Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlanmıştı..